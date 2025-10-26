İstanbul'da sokak ortasında vahşet: Defalarca ateş ettiği kadını katletti!

Kağıthane'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Ali K.'nın (64) sokak ortasında silahlı saldırısına uğrayan Nilay Kotan (42) hayatını kaybetti. Olayda 15 el ateş ettiği belirlenen ve aracıyla kaçan Ali K., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Silivri'de yakalandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için evden çıkan Nilay Kotan'ın önü, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ali K. tarafından kesildi. Ardından silahını çeken Ali K., Kotan'a ateş açtı.

kagithanede-15-el-ates-ettigi-kadini-sokak-ortasinda-oldurdu-1.jpg

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan Kotan yere yığıldı. Saldırgan Ali K. ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

kagithanede-15-el-ates-ettigi-kadini-sokak-ortasinda-oldurdu-5.jpg

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti.

kagithanede-15-el-ates-ettigi-kadini-sokak-ortasinda-oldurdu-4.jpg

Peşine düşen polis, Ali K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali K. emniyete götürüldü. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Olayla ilgili yapılan incelemede Nilay Kotan'nın eşinde boşandığı, Ali K.'nın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

kagithanede-15-el-ates-ettigi-kadini-sokak-ortasinda-oldurdu-3.jpg

cinayettt.jpg

CİNAYET ANI KAMERADA

Ali K.'nın 15 el ateş açarak Nilay Kotan'ı öldürdüğü olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

kagithanede-15-el-ates-ettigi-kadini-sokak-ortasinda-oldurdu-2.jpg

Görüntülerde, Nilay Kotan'ın önünü kesen Ali K.'nın art arda ateş açtığı ve ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Kaynak:DHA

