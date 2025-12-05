İstanbul'da 'mantar' tehlikesi: 1 ayda 60 kişi hastanelik oldu

İstanbul'da Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Güngör Sitar, son zamanlarda kentte mantar zehirlenmelerinde ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti. Dr. Sitar'a göre, son bir ayda İstanbul genelinde 60 kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurdu.

Dr. Sitar, havaların ılıman seyretmesinin, insanların doğada geziye, yürüyüşe ve pikniğe çıkarken mantar toplayarak tüketme eylemlerinde bulunmasına yol açtığını belirtti. Tıbbi ismi amanita ve galerina olan zehirli türlerin Türkiye'de çok yaygın olduğunu söyleyen Sitar, özellikle amanita türünün marketlerde satılan beyaz kültür mantarına, galerina türünün ise meşhur kanlıca mantarına çok benzediğini vurguladı.

ESKİ İSİMLER VE ZEHİRLENME RİSKİ

Uzman, mantarların ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için eski insanların bu mantarlara 'Köy geçiren', 'Ölüm meleği' ve 'Yok edici melek' gibi isimler bile koyduğunu hatırlattı. Sitar, "Bu mantarlar çok karışabiliyor diğerleriyle. İyi bir mikolog (mantar uzmanı) sadece görünüşüyle değil, dokusuyla, kokusuyla, hatta kırılganlığıyla ancak bunları ayırt edebilir" diyerek uyardı ve kesinlikle kültür mantarı dışında tüketim yapılmaması gerektiğini belirtti.

Sitar, uzun yıllar aynı yerden mantar topladığını iddia eden hastaların bile zehirlendiğini, bunun sebebinin bu bölgeye zehirli mantar sporlarının yayılarak, halkın hep yediği türlerin yanında üremesi olduğunu ifade etti.

AĞIR KARACİĞER YETMEZLİĞİ VAKASI

Geçtiğimiz hafta aynı aileden 3 kişinin zehirlendiğini ve vakaların ağır seyrettiğini aktaran Dr. Güngör Sitar, "Bu konuda özellikle bilgi vermek isterim. Çünkü hasta olan ailemizin babası toplamış mantarları. Kendisinin anlattığı bize, normalde hep topladığı yermiş. Beyaz mantarlardı. Birkaç tanesi hafif sarımsıydı şeklinde bir anamnez verdi bize. Biz de bunu bilimsel bilgilerimizle eşleştirdiğimizde amanita olduğunu düşündük. Çünkü amanita kültür mantarına çok benzer. Erişkin formları biraz daha sarıya çalar. Şapkasının altında da ufak bir eteğimsi yapısı vardır. Normal diğer mantarların da yanında üreyince aynı mantardan olduğunu varsayarak tüketmişler. Bu mantar çok tehlikelidir. Zaten hastalarımızın seyri de çok ağır oldu. Bu hastaları acil servise geldiğinde hemen müdahil olup diyalize aldık. Diyalize almamıza rağmen ikinci gün genel durumları kötüleşmeye devam etti. Karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, nakile kadar ulaşabiliyor. Bu hastalarımızda da öyle oldu. Ciddi karaciğer yetmezliğine girdiler. Hastalardan biri genç 22 yaşındaydı. Onu herhangi bir durumda ciddi karaciğer yetmezliği olduğunda nakil olabileceği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirdik. Diğer hastamızı da aileyi, babasını da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdik. Kadın hastayı da biz takip ettik. Çünkü; yoğun imkanlar seferber etmek gereken hastalardı. Diğer hastanelerden bu amanita türüne özgün ama toksin ismindeki toksine antidot olarak üretilen bir ilaç var. Legalon isminde onu temin ettik. Açıkçası tüm tuşlara bastık bu hastaları kurtarabilmek için. Hastalarımızı sonra tabii tekrarlayan diyalizlere de aldık. Hastalarımız tedavilere yanıt verdiler. Geçtiğimiz bir ay içinde 50 ila 60 hasta diyebilirim. Bunların hemen hepsini diyalize aldık. Bazılarını tek diyaliz, bazılarını iki diyalizle kurtardık. Bazıları işte geçtiğimiz hafta yaşadığımız hastalar gibi biraz ağır seyretti. Birçoğu aslında tedaviye yanıt verdi. Ama şu bir gerçek ki bu hastalar tedaviye ulaşamasaydı hayati risk mutlaka yaşayacaklardı" diye konuştu.

"KESİNLİKLE AÇIK HAVADAN TOPLANMIŞ BİR MANTARI TÜKETMEMEMİZ GEREKİYOR"

Güngör Sitar, "Özellikle açık hava pazarlarında aldığımız mantarlarda da eğer tezgahın üzerine yığılı vaziyette ise üzerinde bir paketlenme, etiket, ürünle ilgili bir bilgi yoksa ya da direkt sepette açıktan satılmış kişilerin bizzat topladığı mantarlarda bunların kesinlikle tüketilmemesi lazım. Kendimiz bizzat da kesinlikle tüketmemeliyiz. Bu mantarlar çok karışabiliyor diğerleriyle. İyi bir mikolog (mantar uzmanı) sadece görünüşüyle değil, dokusuyla, kokusuyla, hatta kırılganlığıyla ancak bunları ayırt edebilir. Eğer bizden biri ya da toplayanlardan biri böyle biri değilse bu işe hiç girmemekte fayda var. Anadolu yakasında Taşdelen, Aydos Ormanı, Beykoz ve Şile'de ormanlarda özellikle insanların çok çok toplayarak geldiğini görüyorum. Bu bölgede şimdi mevsimde özellikle şu an biraz daha ılıman seyrettiği için mantar popülasyonunda artış var. Dolayısıyla zehirlenme vakalarında da artış görüldü. Zaten geçtiğimiz haftalarda ciddi sıkıntılar yaşayan çeşitli haberler de duyduk. O yüzden bu konuda koruyucu olmak adına kültür mantarı dışında, kesinlikle açık havadan toplanmış, toplanma şüphesi olan bir mantarı tüketmememiz gerekiyor" dedi.