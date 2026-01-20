İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü otoparka daldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı.

esenler-iett-otobusu-3.jpg

4 kişi can vermişti: Yolcu otobüsü kazasının en net görüntüleri ortaya çıktı4 kişi can vermişti: Yolcu otobüsü kazasının en net görüntüleri ortaya çıktı

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak:AA - DHA

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Türkiye
Son dakika | Gözler Özgür Özel'de... Emekli maaşı, Suriye ve operasyonlar
Son dakika | Gözler Özgür Özel'de... Emekli maaşı, Suriye ve operasyonlar
Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!
DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!