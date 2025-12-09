İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, IŞİD Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'le mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda neticesinde operasyon düzenlendi.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü veya destekleyici paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 10 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)