İstanbul'da bir Nijeryalı çete eksikti! Sahte maille 300 bin dolarlık arpa sattı

İstanbul'da bulunan iki yabancı şirketin mail üzerinden yürüttüğü ticaretin arkasından Nijeryalı dolandırıcılık çetesi çıktı.

Şirket hesaplarına sızarak kurumsal maili kopyalayan çete üyeleri 6 bin 500 tonlu hayali arpa satışından 300 bin dolarlık vurgun yaptı. Olayın anlaşılması 2 gün sonra mümkün olurken dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen Nijerya uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hayali arpa satışının ödemesini döviz bürosundan alırken güvenlik kamerasına da takılan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHTE MAİLLE 300 BİN DOLARLIK ARPA SATTI

İstanbul'da ticaret yapan yabancı şirketin yetkilileri, dolandırıldıklarını ve 300 bin dolar paralarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Yabancı şirketin avukatı M.A., temsilcisi olduğu şirketin İstanbul'da ticaret yaptığını ve 6 bin 500 ton arpa almak için yine İstanbul'da bulunan başka bir yabancı şirketle anlaştıklarını anlattı. İlk ödeme ve sevkiyatın sorunsuz geçtiğini belirten M.A. olayı şöyle anlattı:

“Satıcı firmadan 19 Ağustos'ta bir mail geldi. İkinci sevkiyat için 300 bin dolar yatırmamızı ürünleri hemen sevk edebileceklerini söylediler. Bizde bu maile istinaden 300 bin doları bir döviz bürosu yardımıyla gelen kişilere teslim ettik. Ancak aradan iki gün geçtikten sonra satıcı firma mail atarak e-posta hesaplarının kopyalandığını, para istenmesi halinde gönderilmemesi konusunda bir uyarı maili atınca dolandırıldığımızı anladık.".

İSTANBUL'DA BİR NİJERYALI ÇETE EKSİKTİ!

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatılırken, şirkete ait mail adresine şüpheliler tarafından kopyalanan mail adresinden tekrar para istediklerinin bildirildiği bir mail daha gönderildi.

Sözde isteği kabul etmiş gibi yapan şirket yetkilileri ile buluşma yerine giden polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Nijerya uyruklu şüpheliler Taıwo B.O. (31), Uma U.O. (46), King D.W. (38), Samuel C. C. (38), Chris U. O. (43) Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Parayı aldıklarını kabul eden şüpheliler polisteki ifadelerinde, parayı aldıktan sonra komisyon karşılığı ismini bilmedikleri bir kişiye teslim ettiklerini iddia etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.