İstanbul'a yeni soğuk hava dalgası geliyor: Kar kapıda!

AKOM'un verilerine göre, hafta ortasına kadar mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredecek olan sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren sert bir düşüş yaşayacak. Yeni soğuk hava girişiyle birlikte termometrelerin 3 ila 5 derece birden gerileyerek gerçek kış değerlerine dönmesi tahmin ediliyor.

PAZAR VE PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Raporun en dikkat çekici bölümü ise kar yağışı tahmini oldu. İstanbul'da 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.

Açıklamada, "Sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde olacağı, hafta sonu itibarıyla bölgemizde yeni bir soğuk hava girişi nedeniyle sıcaklıkların tekrar 3-5 derece birden düşerek kış değerlerinden seyredeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye soğuktan tir tir titredi: 70 ilde sıfırın altına indi ortalık buz kesti

AKOM HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Hafta boyunca beklenen hava durumu tablosu şu şekilde açıklandı:

14 Ocak Çarşamba: Hafif yağmurlu

15 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu

17 Ocak Cumartesi: Hafif yağmurlu

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu

19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu