İstanbul'un iç kesimleri yıllardan beri yoğun kar yağışına hasret. 31 Ocak'ta yeni yıla girerken de uzmanların kar yağacağı tahminde bulunması büyük sevinç yarattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) de işaret etmeye başladığı kar yağışının ardından ilk kar Çekmeköy ilçesine düştü.

Sosyal medyada vatandaşlar, kar yağışını paylaştı. Arabaların üzerine ince beyaz bir tabaka oluştuğu görüldü.

Şişli ilçesinde de sabah 6 sularında karla karışık yağmur yağdığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de 28 Aralık'tan 2 Ocak'a kadar olan hava durumunu tahmini paylaştı.

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri İzlanda kökenli soğuk hava dalgasına maruz kalacağını açıkladı.

AKOM, önümüzdeki bir haftanın fırtınalı olacağını ifade etti.

Öte yandan MGM'nin Marmara Bölgesi'ne ilişkin bugünkü (27 Aralık) hava tahmini şöyle:

"Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu"