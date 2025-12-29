İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı!

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine dayanarak Marmara Denizi'nde rüzgarın şiddetini artıracağı belirtildi. Açıklamaya göre rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden eseceği, akşam saatlerinden sonra ise yön değiştirerek kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-60 kilometre, yer yer ise 75 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Marmara'ya fırtına geliyor

FIRTINA HEM DENİZDE HEM KARADA ETKİLİ OLACAK

Valilik tarafından yapılan uyarıda, fırtınanın sadece denizde değil karada da etkisini göstereceği vurgulandı. Şiddetli rüzgarın 31 Aralık Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenirken, yetkililer fırtınanın yol açabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu. Özellikle deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların sefer iptallerine karşı hazırlıklı olması istendi.