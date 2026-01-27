İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: İşte son durum

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: İşte son durum
İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 85'lere ulaştı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, toplu taşıma duraklarında ise yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul'daki trafik durumunu anlık olarak paylaşan İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde mesai çıkışında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'LERE ULAŞTI

Mega kentte mesainin bitmesiyle birlikte artan trafik nedeniyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre İstanbul'da saat 19.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası (27 Ocak 2026 - Saat 19:29)

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Küçükçekmece-Avcılar arasında çift yönlü yoğunluk gözlenirken, Haramidere mevkisi Ankara istikameti ve Edirne istikameti yan yolda, TÜYAP mevkisinde ise çift yönlü yoğunluk etkili oluyor.

DURAKLARDA YOLCU YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde Ankara istikametinde araçlar yavaş ilerliyor. Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda ise trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli ile Maltepe arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler köprüsündeki yoğunluk Kadıköy'den, Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki yoğunluk ise Ümraniye mevkisinden başlıyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluşurken, bazı noktalarda sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83 ölçüldü.

