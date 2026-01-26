İstanbul trafiğinde iş çıkış yoğunluğu

İstanbul trafiğinde iş çıkış yoğunluğu
Yayınlanma:
Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Akşam saatlerinde yoğunluğun yüzde 80'nin üzerine çıktığı görüldü.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi. Mesainin bitmesiyle birlikte artan trafik nedeniyle sürücüler araçlarıyla ana arter, cadde ve ara yollarda yavaş seyretmek zorunda kaldı.

İSTANBUL'DA İŞ ÇIKIŞ YOĞUNLUĞU

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de trafikte araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolundaki trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli'nin çıkışından Maltepe'ye kadar görülüyor.

yeni-proje-2026-01-26t191201-498.jpg

TEM Otoyolu'nda Kadıköy'de başlayan trafik, Çamlıca Gişeler'e kadar devam ediyor.

D-100 Kozyatağı TEM Bağlantı Yolu ile Ataşehir arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa istikametine araçlar yavaş seyrediyor.

Öte yandan metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor.

Kafasıyla araç camını kırıp sürücüye saldırmıştı: Trafik magandası yakalandıKafasıyla araç camını kırıp sürücüye saldırmıştı: Trafik magandası yakalandı

YOĞUNLUK YÜZDE 83'E ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

trafik-26-ocak.jpg
İBB Trafik Yoğunluğu Haritası (26 Ocak 2026)

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar ulaştı.

Kaynak:AA

Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Türkiye
Yolcu fenalaştı, şoför direksiyonu hastaneye kırdı
Yolcu fenalaştı, şoför direksiyonu hastaneye kırdı
AKP'nin oyu her kesimde eriyor! Esnaf siyasi parti tercihini yaptı: İşte yeni anket sonuçları...
AKP'nin oyu her kesimde eriyor! Esnaf siyasi parti tercihini yaptı: İşte yeni anket sonuçları...