İstanbul Tabip Odası'ndan gözaltı tepkisi: Dr. Feray Kaya serbest bırakılsın

İstanbul Tabip Odası, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Feray Kaya’nın evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmasına tepki göstererek acil serbest bırakılma çağrısı yaptı.

EV BASKININA VE GÖZALTI KOŞULLARINA ELEŞTİRİ

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Dr. Feray Kaya’nın aynı zamanda hastane temsilcisi olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, meslektaşlarının ifadeye çağrılmak yerine sabah saatlerinde ev baskınıyla gözaltına alınması eleştirildi. Bu uygulama sırasında Dr. Kaya’nın çocuğunun da psikolojik şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: