İstanbul Tabip Odası'ndan gözaltı tepkisi: Dr. Feray Kaya serbest bırakılsın

İstanbul Tabip Odası'ndan gözaltı tepkisi: Dr. Feray Kaya serbest bırakılsın
Yayınlanma:
İstanbul Tabip Odası, gözaltına alınan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Romatolojisi bölümünde yan dal asistanı olarak görev yapan Dr. Feray Kaya'nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

İstanbul Tabip Odası, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Feray Kaya’nın evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmasına tepki göstererek acil serbest bırakılma çağrısı yaptı.

EV BASKININA VE GÖZALTI KOŞULLARINA ELEŞTİRİ

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Dr. Feray Kaya’nın aynı zamanda hastane temsilcisi olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, meslektaşlarının ifadeye çağrılmak yerine sabah saatlerinde ev baskınıyla gözaltına alınması eleştirildi. Bu uygulama sırasında Dr. Kaya’nın çocuğunun da psikolojik şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Kamu emekçileri ülke genelinde iş bıraktı!Kamu emekçileri ülke genelinde iş bıraktı!

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Romatolojisi bölümünde yan dal asistanı olarak görev yapan üyemiz ve hastane temsilcimiz Dr. Feray Kaya ifadeye çağrılmak yerine dün sabah ev baskını ile çocuğunu psikolojik şiddete maruz bırakacak şekilde gözaltına alındı. Emniyette halen ifadesi bile alınmadan tutuluyor. Soruşturmanın meslektaşımızın eğitim hakkı gözetilerek hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve Dr. Feray Kaya'nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Türkiye
Av tüfeğiyle vurularak ölmüştü: Hamza'yı yanlışlıkla kuzeni vurmuş!
Av tüfeğiyle vurularak ölmüştü: Hamza'yı yanlışlıkla kuzeni vurmuş!
Erdoğan'ın mektup arkadaşı Burak Soylu'ya tutuklama talebi
Erdoğan'ın mektup arkadaşı Burak Soylu'ya tutuklama talebi
Murat Çalık'ın ailesinden Rize'de adalet çığlığı: ölüme terk edilen bir evladımız var
Murat Çalık'ın ailesinden Rize'de adalet çığlığı: ölüme terk edilen bir evladımız var