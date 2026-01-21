İstanbul Tabip Odası'ndan gözaltı tepkisi: Dr. Feray Kaya serbest bırakılsın
İstanbul Tabip Odası, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Feray Kaya’nın evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmasına tepki göstererek acil serbest bırakılma çağrısı yaptı.
EV BASKININA VE GÖZALTI KOŞULLARINA ELEŞTİRİ
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Dr. Feray Kaya’nın aynı zamanda hastane temsilcisi olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, meslektaşlarının ifadeye çağrılmak yerine sabah saatlerinde ev baskınıyla gözaltına alınması eleştirildi. Bu uygulama sırasında Dr. Kaya’nın çocuğunun da psikolojik şiddete maruz kaldığı iddia edildi.
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Romatolojisi bölümünde yan dal asistanı olarak görev yapan üyemiz ve hastane temsilcimiz Dr. Feray Kaya ifadeye çağrılmak yerine dün sabah ev baskını ile çocuğunu psikolojik şiddete maruz bırakacak şekilde gözaltına alındı. Emniyette halen ifadesi bile alınmadan tutuluyor. Soruşturmanın meslektaşımızın eğitim hakkı gözetilerek hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve Dr. Feray Kaya'nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz."
Kaynak:ANKA Haber Ajansı