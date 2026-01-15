İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde daha önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 51 kişiden 14'ü tutuklanırken, 29'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin 23'ünün aktif kamu görevlisi, 28'inin ise özel sektörde çalıştığı tespit edilmişti.

43 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra 8 şüpheli serbest bırakıldı. Kalan 43 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 29 KİŞİYE ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Sulh ceza hakimliği, yapılan duruşmaların ardından 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 29 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Şüphelilerin FETÖ'nün mahrem yapılanması içinde sorumlu konumda oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilmişti.