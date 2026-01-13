Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de FETÖ terör örgütüne yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli’de FETÖ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

MAHREM YAPILANMAYA EŞ ZAMANLI BASKIN

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemelerde, örgütün sözde mahrem yapılanması içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü tespit edilen isimlere yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı.

Yalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlarYalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlar

İŞLEMLER EMNİYETTE SÜRÜYOR

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ve dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

