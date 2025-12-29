İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı! Valilik saat vererek uyardı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri ışığında Marmara Denizi ve İstanbul geneli için "fırtına" uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek kuvvetli rüzgarın hızı 75 km/saate kadar çıkacak. İşte fırtınanın başlayacağı ve biteceği o saatler...

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine dayanarak İstanbul halkını ve Marmara Bölgesi'ni kuvvetli fırtınaya karşı uyardı. Yılın son günlerine yaklaşırken, 30 Aralık 2025 Salı günü (yarın) için yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji verilerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın 30 Aralık Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Rüzgarın yönünün;

  • Öğle saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos),
  • Akşam saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden esmesi öngörülüyor.

RÜZGAR HIZI 75 KİLOMETREYİ BULACAK

Yapılan açıklamada rüzgarın fırtına şeklinde eseceği, hızının 40-60 km/saat aralığında olacağı, yer yer ise 75 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın sadece denizde değil, karada da etkili olacağı belirtildi.

FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Valilik açıklamasında fırtınanın etki süresine de yer verildi. Olumsuz hava koşullarının 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, yani yılbaşı arifesinde günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

VALİLİKTEN "DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI

Sarı kodlu uyarı niteliğindeki açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizinde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Uzmanlar ayrıca çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı da vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

