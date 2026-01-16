İstanbul Havalimanı'nda karne izdihamı: İki katına çıktı

Milyonlarca öğrenci bugün karnesini aldı. Çocuklarının karne almasıyla birlikte yarıyıl tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bugün yarıyıl tatiline çıkanlar ve umre kafileleri nedeniyle günlük yolcu hareketliliği iki kat arttı. Terminale giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk olmaması ve mağduriyet yaşanmaması için yetkililer tarafından önlemler alındı.

İstanbul Havalimanı'nda yeni yolcu hedefi açıklandı

ÇOCUKLARIN TATİL SEVİNCİ

Yarıyıl tatilini ailesiyle birlikte değerlendireceğini ifade eden 3'üncü sınıf öğrencisi Lina Ziyenek, "Karnem çok güzel. Tatili ailemle birlikte Mardin'de geçireceğiz, orada arkadaşlarımla oyunlar oynayacağım" dedi. 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Ziyenek ise, "Benim için yarı yıl çok iyi geçti. Derslerim çok iyi. 6'ncı sınıf olduğum için öğretmenlerimle de aram çok iyi" şeklinde konuştu.

Uçuş öncesi endişe ve stres yaşayan yolcuların korkularını yenmesini sağlayan terapi köpekleri ise çocukların büyük ilgisini çekti.