İstanbul dahil 7 il 45 saniye boyunca ayağa kalkacak!

İstanbul dahil 7 il 45 saniye boyunca ayağa kalkacak!
Yayınlanma:
İstanbul dahil 7 ilde eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Deprem tatbikatının 'seviye 4' düzeyinde yapılacağı bildirilirken 45 saniye sürecek tatbikatın tarihi ve tatbikatta neler yapılacağı belli oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Marmara Bölgesi'nde bulunan 7 şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli şehirlerinde yapılacak.

Depremzedelerin çilesi bitmiyor! Kamulaştırılan arazilerine yine kepçe girdi: 2 kişi gözaltındaDepremzedelerin çilesi bitmiyor! Kamulaştırılan arazilerine yine kepçe girdi: 2 kişi gözaltında

TATBİKAT “SEVİYE 4’TE” GERÇEKLEŞECEK!

NTV'nin haberine göre, tatbikatın amacı, vatandaşların deprem anında doğru davranmasını sağlamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek olarak açıklandı.

Eş zamanlı yapılacak olan tatbikat, 26 Kasım günü saat 11.30'da gerçekleşecek. Tatbikatın seviye 4 düzeyinde yapılacağı ifade edilirken bütün kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-kapan-tutun" hareketi yapılacak. Katılımcılar, daha sonra bulundukları binaları tahliye edecek.

deprem.webp

TATBİKATA İLİŞKİN TOPLANTI YAPILDI!

Tatbikatın öncesinde AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlıkları da devam ederken İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde geçtiğimiz günlerde tatbikata hazırlık için bir toplantı düzenlendi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, tatbikat süreciyle ilgili hazırlıklar, görev ve sorumluluk alanları, koordinasyon mekanizmaları ile barınma planlarının uygulama esasları ele alındı.

deprem2.webp

'SEVİYE 4' ALARMI NE DEMEK?

S1 yerel imkanların yeterli olduğu, S2 ise; bir ilde meydana gelen afet ve acil durumun büyüklüğü göz önüne alınarak, o ilin imkanları yetersiz kaldığı durumlarda destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulduğu, S3 ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulduğu, S4 uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu seviyedir. 26 Kasım'daki tatbikat S4 düzeyinde olası bir felakete ilişkin senaryo ile hayata geçecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
Türkiye
Diyarbakır'dan feryat etti: Türkiye görsün bizi bitirdiler: Sevinsinler!
Diyarbakır'dan feryat etti: Türkiye görsün bizi bitirdiler: Sevinsinler!
Basel'e olmayan örgütten hapis cezası
Basel'e olmayan örgütten hapis cezası
Kanser hastası eşini uyurken öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı!
Kanser hastası eşini uyurken öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı!