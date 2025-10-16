İstanbul dahil 7 il 45 saniye boyunca ayağa kalkacak!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Marmara Bölgesi'nde bulunan 7 şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli şehirlerinde yapılacak.

TATBİKAT “SEVİYE 4’TE” GERÇEKLEŞECEK!

NTV'nin haberine göre, tatbikatın amacı, vatandaşların deprem anında doğru davranmasını sağlamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek olarak açıklandı.

Eş zamanlı yapılacak olan tatbikat, 26 Kasım günü saat 11.30'da gerçekleşecek. Tatbikatın seviye 4 düzeyinde yapılacağı ifade edilirken bütün kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-kapan-tutun" hareketi yapılacak. Katılımcılar, daha sonra bulundukları binaları tahliye edecek.

TATBİKATA İLİŞKİN TOPLANTI YAPILDI!

Tatbikatın öncesinde AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlıkları da devam ederken İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde geçtiğimiz günlerde tatbikata hazırlık için bir toplantı düzenlendi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, tatbikat süreciyle ilgili hazırlıklar, görev ve sorumluluk alanları, koordinasyon mekanizmaları ile barınma planlarının uygulama esasları ele alındı.

'SEVİYE 4' ALARMI NE DEMEK?

S1 yerel imkanların yeterli olduğu, S2 ise; bir ilde meydana gelen afet ve acil durumun büyüklüğü göz önüne alınarak, o ilin imkanları yetersiz kaldığı durumlarda destek illerin takviyesine ihtiyaç duyulduğu, S3 ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulduğu, S4 uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu seviyedir. 26 Kasım'daki tatbikat S4 düzeyinde olası bir felakete ilişkin senaryo ile hayata geçecek.