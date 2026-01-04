İstanbul Boğazı’nda erkek cesedi bulundu: Olayın iç yüzü yürekleri yaktı

İstanbul Boğazı Ortaköy açıklarında 31 Aralık Çarşamba günü saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, denizde gemiyle ilerleyen kaptan, suyun üstünde hareketsiz duran bir kişi olduğunu gördü. Sudaki kişinin ellerinin hareket ettiğini gördüğünü söyleyen kaptan, denizdeki kişiye, "Canlı mısın hey yaşıyor musun" ifadelerini kullanarak seslendi.

Eşini öldürüp tarlaya bıraktığını itiraf etti: Katil erkek İran sınırında yakalandı

Yanıt alamaması üzerine kaptan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRTİLDİ!

Sahil Güvenlik ekipleri, kısa süre içerisinde bölgeye intikal ederek su üstünde hareketsiz halde bulunan kişiyi tekneye aldı, daha sonra ise Ortaköy İskelesi’ne çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde erkek olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KÖPRÜDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETMİŞ!

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yaşamını yitiren kişinin Emin Şimşek olduğu tespit edilirken Şimşek’in öğle saatlerinde Murat T.’ye (35) ait araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne geldiği ve araçtan inerek korkulukları aştığı ardından da atladığı ortaya çıktı. Şimşek’in cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.