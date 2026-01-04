İstanbul Boğazı’nda erkek cesedi bulundu: Olayın iç yüzü yürekleri yaktı

Yayınlanma:
İstanbul Boğazı’nda, Ortaköy açıklarında denizde ilerleyen bir kaptan su üstünde hareketsiz duran kişiyi fark etti. Sahil Güvenlik ekiplerine yapılan ihbar üzerine denizdeki kişi karaya çıkarılırken, hayatını kaybeden şahsın Emin Şimşek (63) olduğu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

İstanbul Boğazı Ortaköy açıklarında 31 Aralık Çarşamba günü saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, denizde gemiyle ilerleyen kaptan, suyun üstünde hareketsiz duran bir kişi olduğunu gördü. Sudaki kişinin ellerinin hareket ettiğini gördüğünü söyleyen kaptan, denizdeki kişiye, "Canlı mısın hey yaşıyor musun" ifadelerini kullanarak seslendi.

Eşini öldürüp tarlaya bıraktığını itiraf etti: Katil erkek İran sınırında yakalandıEşini öldürüp tarlaya bıraktığını itiraf etti: Katil erkek İran sınırında yakalandı

Yanıt alamaması üzerine kaptan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

istanbul-istanbul-bogazinda-erkek-ces-1096969-325615.jpg

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRTİLDİ!

Sahil Güvenlik ekipleri, kısa süre içerisinde bölgeye intikal ederek su üstünde hareketsiz halde bulunan kişiyi tekneye aldı, daha sonra ise Ortaköy İskelesi’ne çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde erkek olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

istanbul-istanbul-bogazinda-erkek-ces-1096971-325615.jpg

KÖPRÜDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETMİŞ!

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yaşamını yitiren kişinin Emin Şimşek olduğu tespit edilirken Şimşek’in öğle saatlerinde Murat T.’ye (35) ait araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne geldiği ve araçtan inerek korkulukları aştığı ardından da atladığı ortaya çıktı. Şimşek’in cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak:DHA

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Türkiye
Ankara'da Venezuela protestosu
Ankara'da Venezuela protestosu
HKP'den ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela protestosu!
HKP'den ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela protestosu!