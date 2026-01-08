İstanbul barajlarındaki kritik durum sürüyor!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) paylaştığı rakamlara göre 30 Haziran 2025 tarihinde yüzde 66.23 seviyesinde olan barajlardaki ortalama doluluk, aradan geçen yaklaşık altı aylık sürede hızla eriyerek yüzde 18.81’e kadar geriledi. Mevsim normallerinin altındaki yağış miktarı, barajlardaki su seviyesinin yükselmesini engelledi.

KAZANDERE VE PABUÇDERE KURUMA NOKTASINDA

Barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekerken, iki barajda su seviyesi kritik eşiğin altına indi. Şehrin su ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan Kazandere Barajı yüzde 4.11, Pabuçdere Barajı ise yüzde 4.56 doluluk oranıyla adeta kuruma noktasına geldi. İstanbul’un en yüksek doluluğa sahip barajı ise yüzde 57.71 ile Elmalı Barajı oldu.

BARAJ BAZINDA GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin 8 Ocak tarihli resmî verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk tablosu şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 12.01

Büyükçekmece Barajı yüzde 15.68

Darlık Barajı yüzde 29.59

Elmalı Barajı yüzde 57.71

Istrancalar Barajı yüzde 35.59

Kazandere Barajı yüzde 4.11

Pabuçdere Barajı yüzde 4.56

Sazlıdere Barajı yüzde 13.11

Terkos Barajı yüzde 15.84

Ömerli Barajı yüzde 22.74