İsmet İnönü vefatının 52’nci yılında Anıtkabir'de anıldı

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 52’nci yılında Anıtkabir’de bulunan mezarı başında anıldı. Düzenlenen resmi anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, CHP milletvekilleri, yüksek yargı mensupları ile askeri erkanı ve İsmet İnönü'nün aile fertleri katıldı.

Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisi törenle açıldı

Törenin heyet başkanlığını Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk yaptı.

TÖREN SAYGI DURUŞUYLA SONA ERDİ!

Heyet, ilk olarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini ziyaret ederken mozoleye çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra ise heyet, İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına mezara çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunun ardından sona erdi.

RESMİ TÖRENE BİRÇOK İSİM KATILDI!

Resmi törenin ardından ismet İnönü’nün kızı Özden Toker ve Gülsün Bilgehan taziyeleri kabul etti. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP’nin önceki genel sekreterlerinden Önder Sav, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.





