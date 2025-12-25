İsmet İnönü vefatının 52’nci yılında Anıtkabir'de anıldı

İsmet İnönü vefatının 52’nci yılında Anıtkabir'de anıldı
Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 52’nci yıldönümünde, Anıtkabir’deki mezarı başında anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, resmi anma programına katıldı.

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 52’nci yılında Anıtkabir’de bulunan mezarı başında anıldı. Düzenlenen resmi anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, CHP milletvekilleri, yüksek yargı mensupları ile askeri erkanı ve İsmet İnönü'nün aile fertleri katıldı.

Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisi törenle açıldıBeşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisi törenle açıldı

Törenin heyet başkanlığını Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk yaptı.

2nci-cumhurbaskani-inonu-vefatinin-52-1079191-320229.jpg

TÖREN SAYGI DURUŞUYLA SONA ERDİ!

Heyet, ilk olarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini ziyaret ederken mozoleye çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra ise heyet, İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına mezara çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunun ardından sona erdi.

zel.jpg

RESMİ TÖRENE BİRÇOK İSİM KATILDI!

Resmi törenin ardından ismet İnönü’nün kızı Özden Toker ve Gülsün Bilgehan taziyeleri kabul etti. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP’nin önceki genel sekreterlerinden Önder Sav, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.



Kaynak:DHA-ANKA

Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Türkiye
Güneş panelini tamir etmeye çalışırken hayatını kaybetti!
Güneş panelini tamir etmeye çalışırken hayatını kaybetti!
Kaldırımda şüpheli çanta alarmı! Ekipler teyakkuza geçti
Kaldırımda şüpheli çanta alarmı! Ekipler teyakkuza geçti
Dereden su yerine beton aktı! Hopa’da ıslahın gri yüzü
Dereden su yerine beton aktı! Hopa’da ıslahın gri yüzü