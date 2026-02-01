İskenderun Havalimanı’nda milyonlarca Captagon yakalandı: Değeri 672 milyon lira

Ticaret Bakanlığı, Hatay’ın İskenderun Havalimanı’nda düzenlenen operasyonlar sonucunda toplamda 672 milyon 995 bin TL tutarında uyuşturucu madde ele geçirildiği, yakalanan uyuşturucu maddelerin ise imha edildiği açıklandı.

Zehir tacirlerine operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 672 MİLYON 995 BİN LİRA!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ocak ayının son haftasında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam piyasa değeri 672 milyon 995 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirilmiş, yakalanan uyuşturucu maddeler imha edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 129 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!

Açıklamanın devamında, “Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında; Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İskenderun Limanında gerçekleştirilen operasyonda; 1 milyon 392 bin 238 adet Captagon ele geçirilmiştir.” denildi.

23 ildeki 'uyuşturucu' operasyonunda 177 kişi tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, “İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı, İstanbul Havalimanından ülkemizi transit geçerek Hollanda’ya varışı planlanan hava kargo gönderisi içerisinde; 129 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde yakalanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.