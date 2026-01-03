IŞİD operasyonunda gözaltına alınanların 4'ü tutuklandı 9'u adli kontrolle serbest

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti. Önceden tespit edilen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda, örgütsel faaliyetlerle ilgili olduğu değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ VE KARAR

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin durumunu değerlendiren yargı mercileri, 13 kişiden 4'ünün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Geriye kalan 9 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.