İşçiye termos yöneticiye Avrupa turu

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen sendikasının yöneticileri, bir haftayı kapsayan Avrupa gezisi düzenledi. Gezi kapsamında Fransa, Almanya ve İsviçre’ye giden yöneticilere, gezinin duyulmaması için sosyal medyada fotoğraf paylaşmama uyarısı yapıldığı öne sürüldü.

AVRUPA GEZİSİ TEPKİ ÇEKTİ

Sözcü’deki habere göre sendikanın aynı dönemde üyelerine termos dağıtmaya başlaması tepkilere neden oldu. Sağlık-Sen'in yaklaşık 280 bin üyesi olduğu ve aylık 110 milyon lira aidat topladığı belirtildi.

TERMOSA TANITIM VİDEOSU ÇEKTİLER: OOO DUMAN ÇIKIYOR

Adana Şube Başkanı Bekir Nenninoğlu, dağıtılan termoslarla ilgili bir tanıtım videosu çekti. Videoda, "Bunu ilk geldiğinde çayımızı demledik. Yaklaşık 3,5 saat önce termosa yerleştirdik. Düğmesine basıp açıyoruz, ooo buharı çıkıyor gördüğünüz gibi!" ifadelerini kullanarak termosun sıcak tutma özelliğini gösterdi.

İŞÇİDEN TEPKİ "BUHARLA MEST OLMUŞ"

Bir üye, termos tanıtım videosuna sert tepki gösterdi. Hemşire Öznur D., "İçindeki çayı 3.5 saat sıcak tutan termosun kapağını açınca ortaya çıkan buhar ile adeta mest olan başkan, çayı höpürdeterek afiyetle içiyor. Böyle bir başarı hikayesine daha önce hiç şahit olmamıştım" dedi.

'NE YAPIYORSAK ÜYELERİMİZ İÇİN YAPIYORUZ'

Adana Şube Başkanı Bekir Nenninoğlu, 7 bin 500 termosun dağıtılmaya başlandığını ve üyelerin isim isim tespit edilerek termosların ulaştırılacağını söyledi. Nenninoğlu, "Ne yapıyorsak üyelerimiz için yapıyoruz" açıklamasını yaptı. Sendikanın geçen hafta da üyelerine polar hırka ve çanta dağıttığı bilgisi paylaşıldı.