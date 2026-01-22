Birleşik Metal-İş ve Türk Metal duyurdu: MESS ve sendikalar anlaştı

Metal işkolunda iki büyük işçi sendikası, işveren sendikası MESS ile yeni dönem toplu sözleşmelerini tamamladı. Birleşik Metal-İş Sendikası ve Türk Metal Sendikası, ayrı ayrı yürüttükleri görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandırdı.

BİRLEŞİK METAL-İŞ: NET ÜCRET 79.500 TL OLACAK

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS ile imzaladığı 2025-2027 Grup Toplu İş Sözleşmesi'yle üyelerine önemli kazanımlar sağladı. Sendikanın açıklamasına göre, saat ücreti 140 TL'nin altında olanlara tamamlama yapıldıktan sonra tüm ücretlere yüzde 20 zam ve seyyanen 17,61 TL ek gelir sağlandı.

Bu düzenlemelerle ilk 6 aylık dönemde çıplak ücretlerde ortalama yüzde 28,10 artış elde edildi. Sosyal yardımlardaki artışlarla birlikte bu oran yüzde 31,15'e ulaştı. 1 Mart 2026'dan itibaren geçerli olacak ikinci 6 aylık dönemde yüzde 13 zam yapılacak.

SOSYAL HAKLARLA BİRLİKTE %47,81 ARTIŞ

Böylece sözleşmenin ilk yılında ücretlerde kümülatif artış yüzde 44,76, sosyal haklarla birlikte ise yüzde 47,81 olacak. Bu artışlarla birlikte ortalama bir metal işçisinin net ücreti, 1 Eylül 2025 itibarıyla 71 bin TL, 1 Mart 2026 itibarıyla ise 79 bin 500 TL'ye yükselecek.

Metal işçilerinden grev kararı: MESS'e karşı iş bırakacaklar

TÜRK METAL ANLAŞMAYI DUYURDU

Türk Metal Sendikası da MESS ile benzer şartlarda anlaşmaya vardı. Sendikanın yaptığı yazılı açıklamada, "2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmemizin detayları şu şekildedir" ifadesiyle maddeler sıralandı. Buna göre saat ücretlerinde ilk altı ayda ortalama yüzde 28,10 zam yapıldı.

10 binden fazla metal işçisi 'MESS dayatmasına' karşı iş bıraktı

TÜRK METAL DE TOPLAM ARTIŞI %47,81 AÇIKLADI

Sosyal yardımlardaki artışlarla (Kurban Bayramı için yüzde 75, diğer kalemler için yüzde 50) birlikte ilk altı aylık kümülatif artış yüzde 31,15 oldu. İkinci altı ayda yapılacak yüzde 13'lük artışla sözleşmenin ilk yılındaki kümülatif ücret artışı yüzde 44,76'ya, sosyal yardımlarla birlikte toplam artış ise yüzde 47,81'e ulaşacak. Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerde sırasıyla enflasyon artı 1,5 puan ve enflasyon oranında zam uygulanacak.