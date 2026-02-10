İşçilerin üzerine mermer blok düştü: 5 kişi hastanelik oldu

Burdur’da faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında 5 işçi yaralandı. Olay, Burdur 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesiste sabah saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, blok mermer kesimi yapıldığı sırada makineden koparak düşen ağır mermer bloğu, çevrede çalışan işçilerin üzerine devrildi.

Düşmenin etkisiyle parçalanan mermerden sıçrayan kırıntılar da işçilere isabet etti. Kazada İdris Y., Salih S., Süleyman A., Süleyman Ö. ve Kürşat G. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİMİŞ

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları kendi imkânlarıyla hastaneye başvururken, iki işçi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)