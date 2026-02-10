İşçilerin üzerine mermer blok düştü: 5 kişi hastanelik oldu

Burdur'daki fabrikada kesim sırasında düşen mermer blokun altında kalan 5 işçi yaralandı.

Burdur’da faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında 5 işçi yaralandı. Olay, Burdur 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesiste sabah saatlerinde yaşandı.

Yılın ilk ayında 146 işçi yaşamını yitirdi!Yılın ilk ayında 146 işçi yaşamını yitirdi!

Edinilen bilgilere göre, blok mermer kesimi yapıldığı sırada makineden koparak düşen ağır mermer bloğu, çevrede çalışan işçilerin üzerine devrildi.

kesimi-yapilan-mermer-blok-dustu-5-isci-1160387-344592.jpgDüşmenin etkisiyle parçalanan mermerden sıçrayan kırıntılar da işçilere isabet etti. Kazada İdris Y., Salih S., Süleyman A., Süleyman Ö. ve Kürşat G. yaralandı.kesimi-yapilan-mermer-blok-dustu-5-isci-1160385-344592.jpg

SAĞLIK DURUMLARI İYİMİŞ

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları kendi imkânlarıyla hastaneye başvururken, iki işçi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

