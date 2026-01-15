İş ortağı kadını darbetmişti! Eski AKP'li meclis üyesi tahliye edildi

Yayınlanma:
Eski AKP Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Erdal E., geçtiğimiz aylarda iş ortağı Songül Ç.’yi darbetmişti. Erdal E. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Erdal E.'ye 2,5 yıl hapis cezası verilirken, cezaevinde kaldığı 3 ay göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Eski AKP Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Erdal E., geçtiğimiz aylarda iş ortağı Songül Ç.’yi darbetmiş, yüzünde üç ayrı kemik kırığı oluşmasına neden olmuştu.

Erdal E. hakkında açılan davanın karar duruşması bugün (15 Ocak) Karşıyaka Adliyesi 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davalı taraf ve tutuklu yargılanan sanık ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık, eski AK Parti Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Erdal E., tutuklu bulunduğu İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan jandarmalar eşliğinde salona getirildi.

f268b1ee-bcaf-4cd0-85b5-c04eaf4e04fd-w-001.jpg

TAHLİYE EDİLDİ

Davacı ve sanık ifadeleri ile savunmalarının alınmasının ardından savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, mütalaasında sanık Erdal E. için 2,5 yıl hapis cezası istedi.

AKP'li isim güvenlik görevlisini darp etmişti: Apar topar görevden alındı ama makam aracı hala altındaAKP'li isim güvenlik görevlisini darp etmişti: Apar topar görevden alındı ama makam aracı hala altında

Savcının mütalaasını açıklamasının ardından hakim kararını açıkladı. Hakim kararında, tutuklu sanık Erdal E.'ye 2,5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Erdal E., cezaevinde geçirdiği 3 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

28cc2ab1-fc1f-4baf-9ef3-037c931b9c29-w-001.jpg

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMA

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, duruşma sonrası yaptığı açıklamada koruma tedbiri bulunmamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ortak çalıştığı iş yerindeki erkek tarafından darp edilen Songül’ün davasındaydık. Sanık o kadar rahattı ve kendisinde o kadar özgüven buluyordu, ve saldırıyı o kadar doğal hakkıymış gibi anlattı ki... Biz sanığın o özgüveni nereden ve ne şekilde aldığını çok iyi biliyoruz. Erkek faillerin, kadınlara karşı şiddet uygulama özgüvenini siyasi iktidarı kadın politikalarından aldığını çok iyi biliyoruz. 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan ettiler. O aile yılında 294 kadın öldürüldü, 297 şüpheli kadın ölümü oldu.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

