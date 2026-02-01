İran 5.2 ile sallandı

İran’ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem, yerel saatle 08.41’de kaydedildi. Yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Aseluye olduğu bildirildi.

İLK BELİRLEMELERDE CAN KAYBI YOK

Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü, gelişmelerin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı belirtildi.

DEPREM İRAN SINIRLARINI AŞTI

Öte yandan, depremin etkisi İran sınırlarını aştı. Google’ın sismik verilerine göre, İran merkezli deprem çevre ülkelerde de hissedildi. Depremden Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin etkilendiği kaydedildi.