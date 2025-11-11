İnsan Hakları Onur Ödülü Ekrem İmamoğlu'na verilecek

Sosyal Demokrasi Derneği tarafından yapılan resmi açıklamada, 2025 İnsan Hakları Onur Ödülü’nün “insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde gösterdiği kararlı duruş, halkın iradesine yönelik baskılara karşı sergilediği direnç, sosyal demokrat değerlere bağlılığı” dolayısıyla İmamoğlu’na takdim edileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Halkın iradesine yönelik her türlü baskı karşısındaki kararlılığı, hukuksuzluğa karşı verdiği onurlu mücadeleyi, sosyal demokrat ve toplumcu belediyecilik anlayışıyla temel insan hakları değerlerinden taviz vermeyen hizmetlerini takdirle karşılıyor ve bu nedenlerle 2025 İnsan Hakları Onur Ödülü’nü Sayın Ekrem İmamoğlu’na sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın hukuk devleti.”

ETKİNLİK 9 ARALIK'TA ANKARA'DA DÜZENLENECEK

Ödülün verileceği etkinlik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında, 9 Aralık'ta Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek. Sosyal Demokrasi Derneği’nin ev sahipliğindeki programda, insan haklarına bağlılık ve bu alandaki mücadelelerin önemi vurgulanacak. Etkinlikte ayrıca, Kerem Altıparmak tarafından “İnsan Hakları için Hukuk Devleti” başlıklı bir sunum da gerçekleştirilecek.

"BASKILARA BOYUN EĞMEYEN BİR LİDERİ ONURLANDIRIYORUZ"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan SDD Genel Başkanı Sami Doğan, amaçlarının baskılara boyun eğmeyen bir lideri onurlandırmak olduğunu belirtti. Doğan, şunları söyledi:

“19 Mart darbe sürecinde siyasi tutsak olarak alıkonan ve bedel ödemekte olan tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve bürokratlarımıza sahip çıkmak ve baskılara boyun eğmeyen bir lideri onurlandırmak için buluşacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu, halkın iradesiyle iki ve hatta üç kez seçilmiş, ancak bu iradenin gaspına yönelik girişimlere karşı dimdik durmuş bir liderdir. Kendisine yönelik hukuki süreçler ve verilen cezalar, yalnızca bir kişiye değil, milyonlarca yurttaşın demokratik tercihine yöneltilmiş bir müdahaledir. Biz inanıyoruz ki, insan hakları gücün değil hukukun elindedir.”