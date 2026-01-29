İnegöl'de tır devrildi: 1 ölü

İnegöl'de tır devrildi: 1 ölü
Yayınlanma:
İnegöl'de talaş yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu dorsenin altında kalan 29 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde talaş yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu dorsenin altında kalan 29 yaşındaki sürücü Emrah Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan TIR devrildi! Feci kazada 2 kişi yaralandıOtomobille çarpışan TIR devrildi! Feci kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Mobilya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşı ilçe merkezine taşıyan Emrah Aydın yönetimindeki 16 AUC 722 plakalı TIR, yokuş aşağı virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yağmur suyu kanalına düşen TIR, devrildi. Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü,TIR’ın dorsesinin altında kalarak sıkıştı. Yol trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emrah Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

