İncirlik Hava Üssü'nden suikast timine! İran'a çalışan casuslar yakalandı

Yayınlanma:
MİT ve Emniyet güçlerinin ortak çalışmaları sonucunda, İran istihbaratına çalışan ve İncirlik Hava Üssü'ne yönelik keşif yapmaktan suikast timi kurmaya kadar uzanan planlar yapan 6 kişilik hücre çökertildi.

Emniyet ve MİT'in İstanbul merkezli 5 ilde düzenlediği operasyonda savunma sanayii şirketi sahipleri Erhan Ergelen ve Taner Özcan, tekstilci Cemal Beyaz, Remzi Beyaz, Alican Koç ve İranlı Ashkan Jalali'den oluşan 6 kişilik hücre gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre; 6 şüpheli, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçu gerekçesi ile sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

İNCİRLİK ÜSSÜ İÇİN KEŞİF

Hücrenin başında İranlı istihbaratçılar Najaf Rostami ve Mahdi Yekeh Dehghan olduğu ortaya çıkarıldı. Najaf Rostami'nin, Van'da yaşayan Alican Koç isimli şahsı İncirlik Hava Üssü'nde fotoğraf ve video çekimi yapacak kişiler bulmakla görevlendirdiği belirlendi.

Samsung’un sırları bavulla taşındı! Eski Samsung çalışanları casusluktan tutuklandıEski Samsung çalışanları casusluktan tutuklandı

SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ DE ARALARINDA

Ankara'da yaşayan İranlı Ashkan Jalali'nin sahibi olduğu Bulaq Robotik ve Arete Industries üzerinden, Türkiye'den KKTC ve Güney Kıbrıs'a SİHA sevkiyatı planlandığı da soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı. Jalali ve Koç'un geçtiğimiz yılın Ağustos-Eylül aylarında İran'da özel SİHA eğitimlerine katıldığı anlaşıldı.

İNFAZ TEKLİFİ

Casus şüphelisi olanlar Erhan Ergelen ve Taner Özcan'ın geçen yılın Ekim ayında İran'a gittikleri, Güney Kıbrıs'a SİHA sevkiyatında rol aldıkları saptandı. Remzi Beyaz, ifadesinde muhaliflere yönelik infaz teklifi aldığını itiraf etti. 6 kişilik casusluk hücresinin "Güvercin" kodlu şifreli mesajlarla, drone ticareti görünümü altında faaliyetlerini finanse ettiği ortaya çıkarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

