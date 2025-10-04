İmralı'dan dönen DEM Parti'den ilk açıklama: Öcalan hukuki süreci bekliyormuş

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ile başlayan İmralı sürecinde DEM Parti'li isimler bir kez daha Öcalan'la görüştü.

İmralı Heyeti, İmralı Adası'nda dün yaptıkları görüşme sonrasında yazılı açıklama yaptı.

ÖCALAN HUKUKİ SÜRECİ BEKLİYORMUŞ

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile dün yaptığı görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü liderinin görüşmede hukuki süreç vurgusu yaptığını aktardı.

Öcalan'ın "27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız" dediğini aktaran DEM Partili İmralı heyetinin aktardığına göre; Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade eden Öcalan, doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

İMRALI'DAN DÖNEN DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saate yakın süren bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan her zamanki gibi son derece moralli, sağlıklı ve özgüvenliydi. Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ülkemizde çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirtmiştir.

Sayın Öcalan, 'Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır' diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınmasını önermiştir.

'27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız' diyen Sayın Öcalan, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamıştır. Sayın Öcalan, son olarak Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade etmiştir."