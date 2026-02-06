İmamoğlu'ndan Zeydan Karalar'a geçmiş olsun mesajı

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak anılan, aralarında 5’i tutuklu yargılanan 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada, ilk duruşmanın yedinci gününde dün ara karar çıktı. Mahkeme, tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın tahliyesine karar verdi.

Zeydan Karalar cezaevinden çıkar çıkmaz Halk TV'ye konuştu! "Adana Türkiye'ye örnek oldu"

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Karalar’ın tahliyesinin ardından sosyal medya platformu X’teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşım yaptı.

"GÜZEL BİR TESELLİ OLDU"

El yazısının yer aldığı bir not ile Karalar’a geçmiş olsun mesajı ileten İmamoğlu’nun paylaşımında, "Benim canım başkanım, Adana gibi başkan, Zeydan Karlar'ın tahliyesi hepimizi çok mutlu etti. Haksızlık ve hukuksuzluklar döneminde güzel bir teselli oldu. Tutuksuz yargılama haktır. Geçmiş olsun Adana, geçmiş olsun Zeydan Başkanım. Ekrem İmamoğlu Silivri" ifadeleri yer aldı.