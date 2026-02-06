İmamoğlu'ndan Zeydan Karalar'a geçmiş olsun mesajı

İmamoğlu'ndan Zeydan Karalar'a geçmiş olsun mesajı
Yayınlanma:
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dün tahliye edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Karalar'a geçmiş olsun mesajı iletti.

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak anılan, aralarında 5’i tutuklu yargılanan 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada, ilk duruşmanın yedinci gününde dün ara karar çıktı. Mahkeme, tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında yer aldığı 9 sanığın tahliyesine karar verdi.

Zeydan Karalar cezaevinden çıkar çıkmaz Halk TV'ye konuştu! "Adana Türkiye'ye örnek oldu"Zeydan Karalar cezaevinden çıkar çıkmaz Halk TV'ye konuştu! "Adana Türkiye'ye örnek oldu"

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Karalar’ın tahliyesinin ardından sosyal medya platformu X’teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşım yaptı.

imamoglu-karalar.jpg

"GÜZEL BİR TESELLİ OLDU"

El yazısının yer aldığı bir not ile Karalar’a geçmiş olsun mesajı ileten İmamoğlu’nun paylaşımında, "Benim canım başkanım, Adana gibi başkan, Zeydan Karlar'ın tahliyesi hepimizi çok mutlu etti. Haksızlık ve hukuksuzluklar döneminde güzel bir teselli oldu. Tutuksuz yargılama haktır. Geçmiş olsun Adana, geçmiş olsun Zeydan Başkanım. Ekrem İmamoğlu Silivri" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
Türkiye
Yağışlar etkisini gösterdi: Adana barajlarında su seviyesi arttı
Yağışlar etkisini gösterdi: Adana barajlarında su seviyesi arttı
50 vekil bile gitmedi! 6 Şubat için özel oturumda Meclis boş kaldı
50 vekil bile gitmedi! 6 Şubat için özel oturumda Meclis boş kaldı