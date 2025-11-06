İmamoğlu'ndan Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tahliye çağrısı

İmamoğlu'ndan Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tahliye çağrısı
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yayınlanan mesajla tutuklu Ekrem İmamoğlu, "9 sene önce iktidarın yargıya verdiği talimatla millet iradesini, adaleti ve demokrasiyi hiçe sayarak tutuklanan Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ’ın tahliyeleri bir an evvel gerçekleşmelidir" çağrısında bulundu.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platofrımu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için tahliye çağrısında bulundu.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Aziz Milletim,

Türkiye Cumhuriyeti, ülkemiz, vatanımız tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor. Eski dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Millet egemenliğinin sarsılmaz iradesinin devletimize ve milletimize demokrasiyi, adaleti, huzuru ve bereketi sağlayacağı Türkiye’nin ikinci yüzyılına girerken, milletin taleplerini reddeden ve Türkiye’nin geleceğini esir almaya çalışanların veda edememe halinin sancılarını yaşıyoruz.

Bu kritik süreçte ne zulüm yaşanırsa yaşansın; milli birlik ve beraberliğimiz, ülkemizin 86 milyon eşit hissedarı olarak milletçe yaşama arzumuz ve geleceğimize sahip çıkma irademiz, Türkiye’yi koruyacak ve yüceltecektir.

İstikametimiz demokrasi, kılavuzumuz ise adalet olmalıdır.

Bu çerçevede dokuz sene önce iktidarın yargıya verdiği talimatla millet iradesini, adaleti ve demokrasiyi hiçe sayarak tutuklanan Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ’ın tahliyeleri bir an evvel gerçekleşmelidir. AİHM kararına göre yetki saptırması ve politik müdahale ile yapılan bu hukuksuz tutuklamalar, adaletin tecellisi ve hukuk devletinin gereği adına artık sona ermelidir.

Bursa fatihi Orhan Gazi’nin deyimiyle; “Adaletin en kötüsü, geç tecelli edenidir.”

Milli birlik ve beraberliğimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve gerçek bir demokrasi ancak milletin taleplerinde ve demokratik siyasetin yol göstericiliğinde sağlanacaktır. Milletimiz silahların susmasını ve demokrasinin kazanmasını istemektedir. Biz, milletimizin talepleri doğrultusunda, milletimizin çıkarına bütün barış girişimlerine ilk günkü kararlılığımızla destek olmaya, yol göstermeye ve denetlemeye devam edeceğiz.

Biliyoruz; ülkemizde yaşanan kaos, kriz ve siyasi çatışmalardan yoruldunuz. Fakat gönlünüzü ferah tutun!

Demokrasi mücadelesinin yılmaz neferleri olarak, Türkiye’nin sigortası olma, milletin hakkını gözetme ve hayallerini paylaşma irademizi sürdüreceğiz.

Seçimlerin adil, siyasetin ve düşüncenin özgür olmasını hep birlikte sağlayacağız.

Türkiye’nin geleceğini yalnızca sizin iradeniz, hayalleriniz, kararlılığınız ve tertemiz yüreğiniz belirleyecek.

Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlanacağı ikinci yüzyılında Türkiye’yi bizim el ele oluşturacağımız milletin iktidarı yönetecek!

Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet, her daim güçlenerek ve millete umut olarak yoluna devam edecek!

Her şey çok güzel olacak!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Türkiye
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
11 yaşındaki çocuk işçi öldü: Patron yargılanmadı, sanıkların cezası ertelendi
11 yaşındaki çocuk işçi öldü: Patron yargılanmadı, sanıkların cezası ertelendi