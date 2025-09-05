İmamoğlu “Medyanın güçlü kadınlarından” diyerek anlattı! Elif İpek Atayman 168 gündür tutuklu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Medya A.Ş. eski Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman, 168 gündür tutuklu bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklamada İpek Elif Atayman’dan “İletişimin, medyanın ve yerel yönetimin güçlü kadınlarından” ifadeleriyle bahsedilirken “Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Dr. İpek Elif Atayman, 1991-1998 yılları arasında ulusal televizyon kanallarında görsel yönetmen ve muhabir olarak çalıştı. 90’lı yılların sonunda ekranlardan kamuya geçiş yaptı; Şişli Belediyesi’nde Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı olarak 11 yıl görev yaptı.” denildi.

“GENİŞ BİR ALANDA AKTİF OLARAK ROL ALDI”

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden yapılan açıklamada, Atayman hakkında “Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. 2010’da “Politik Sinema: Costa Gavras” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı.Siyasi iletişimden kurumsal danışmanlığa, medya yöneticiliğinden akademik üretime kadar geniş bir alanda aktif olarak yer aldı” ifadeleri kullanıldı.

“2016-2018 arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanlığı yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun iletişim ekibinde görev aldı.” denilen paylaşımda, “Medya A.Ş.’de Genel Müdürlük (2019-2021), ardından İBB İştirak Şirketleri İletişim Koordinatörlüğü yaptı. 2024 sonrası Şişli Belediyesi iştirak şirketi KENTHAŞ A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. İpek Elif Atayman 168 gündür tutuklu.” ifadelerine yer verildi.

