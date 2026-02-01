İmamoğlu ile beraber diploması iptal edilen profesör hakkında yeni karar

İmamoğlu ile beraber diploması iptal edilen profesör hakkında yeni karar
Yayınlanma:
Güncelleme:
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından diploması 'iptal edilen 28 isim arasında yer alan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saybaşılı'nın doktorasının iptaline yönelik başvuruyu inceleyen Sorbonne Üniversitesi, herhangi bir ihlal bulunmadığını belirterek talebi reddetti.

18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin aldığı karar ile aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 mezunun diploması 'açık hata' gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da yer aldığı çok sayıda ismin eğitim geçmişi bir gecede silinirken Saybaşılı, kararın ardından güz dönemi başlamadan önce üniversitedeki görevinden istifa etmiş ve emekliye ayrılmıştı.

SORBONNE TALEBİ REDDETTİ!

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun 'lisans diplomasının' geçersiz olduğu gerekçesiyle yüksek lisans diplomasını da iptal etmişti. Saybaşılı'nın Sorbonne'dan aldığı doktora derecesinin iptali için yapılan başvuru ise, üniversite tarafından karara bağlandı.

Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Sorbonne, Saybaşılı'nın doktora programı sürecinde hiçbir ihlal bulunmadığını ifade ederek doktora derecesinin ve diplomasının iptal edilmesi talebini oybirliğiyle reddetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

