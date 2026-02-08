İmamoğlu ile beraber diploması iptal edilen profesör hakkında açıklama!

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen isimler arasında yer alan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın, Sorbonne Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasının iptali için Türkiye’den ilgili makamlarca Sorbonne yönetimine başvuru yapıldığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Sorbonne Üniversitesi’nin ise, söz konusu talebi reddettiği açıklanmıştı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Cumhuriyet gazetesinden Engin Deniz İpek'in haberine göre, Saybaşılı’nın 1998-2002 yılları arasında İşletme Fakültesi’ni tamamlayarak doktora diploması almaya hak kazandığı Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’ne başvuruldu ve Saybaşılı’nın diploması için herhangi bir iptal talebi olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Üniversite yönetiminin, yazılı olarak verdiği cevapta iptal sürecine ilişkin herhangi bir bilgilerinin bulunmadığı bildirildi.

"HALA SORBONNE ÜNİVERSİTESİ MEZUNUDUR"

Sorbonne Üniversitesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Üniversitenin bu süreçle ilgili (diploma iptalinin talebi ve üniversite tarafından reddi) bilgisi bulunmamaktadır. İlgili kişi halen Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi mezunudur.” ifadelerine yer verildi.