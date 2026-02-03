Diploması İmamoğlu ile beraber iptal edilmişti: Sorbonne kararına CHP'den ilk tepki!

18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin aldığı karar ile aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 mezunun diploması 'açık hata' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da yer aldığı çok sayıda ismin eğitim geçmişi bir gecede silinmişti.

SORBONNE İPTAL TALEBİNİ REDDETMİŞTİ!

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun 'lisans diplomasının' geçersiz olduğu gerekçesiyle yüksek lisans diplomasını da iptal etmişti. Saybaşılı'nın Sorbonne'dan aldığı doktora derecesinin iptali için yapılan başvuru ise, üniversite tarafından oybirliğiyle reddedilmişti.

CHP’DEN İLK YORUM GELDİ!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, konuya ilişkin bir açıklamada bulunarak "Üniversiteleri, akademisyenleri, bilim insanlarını susturarak gerçekleri gizleyebileceğinizi sandınız. Olmadı. Talimatla karar veren kurullara Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettirmek gerçeği gizlemeye yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişiden biri olan Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın Sorbonne Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasının iptali talebi reddedildi. Sorbonne Üniversitesi oybirliğiyle karar verdi: Süreçte ihlal yok, diploma geçerli.” ifadelerine yer verdi.

“GERÇEĞİ GİZLEMEYE YETMİYOR”

“Akademik özgürlükler, kurumsal özerklik ve bilimsel etik, üniversitelerin siyasi baskı ve talimatla iş yapmamasını garanti eder” diyen Özçağdaş, “Bir yandan 35 yıl önce yapılmış bir yatay geçiş gerekçe gösterilerek diplomalar iptal ediliyor; diğer yandan sahte diplomalar, parayla satılan unvanlar, kimlikten sağlık raporuna kadar her resmi belgenin güvenilirliğini yerle bir eden bir düzen hala görmezden geliniyor.” dedi.

Özçağdaş, sözlerinin devamında “Üniversiteleri, akademisyenleri, bilim insanlarını susturarak gerçekleri gizleyebileceğinizi sandınız. Olmadı. Talimatla karar veren kurullara Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettirmek gerçeği gizlemeye yetmiyor." ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTELERİ SİYASİ HESAPLARINIZA ALET EDİYORSUNUZ”

"Ama bir şeyi başardığınızı da söylemek lazım: Sayenizde hem hocamız hem de Türkiye dünyada bir ilki yaşadı. Bir akademisyen lisans diploması “yok” sayıldığı halde doktora unvanı sahibi oldu” diyen Özçağdaş, “Kurumların içini boşaltarak yalnızca üniversiteleri değil, bu ülkenin çocuklarının geleceğini de riske atıyorsunuz. Türkiye’nin saygın üniversitelerini siyasi hesaplarınıza alet ediyorsunuz.” sözlerini sarf etti.

CHP’li Özçağdaş, “Sizler, hem akademiyi hem adaleti kendi siyasi tercihlerinize göre şekillendirerek adeta bir araç haline getirdiniz. Kurumların bağımsızlığı yerine siyasi ikbal öncelendiğinde, ortaya çıkan tablo ise ortada: Güvensizlik.” ifadelerini kullanarak “Kendi ikbalinizi adaletin ve doğrunun üstünde tutarak sadece bugünü değil, bu memleketin geleceğini de yakıyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın, gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor. Diploma vardan yok, yoktan var edilemez!" açıklamasında bulundu.