İmamoğlu Dünya Barış Günü'nde iktidara seslendi: Komisyon var ama ne toplumsal barıştan ne siyasal barıştan yana irade koyuyor

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyle mesaj paylaşan tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidara eleştirilerde bulundu.

"Türkiye’de siyasal barış, iktidarın hukuku kendi çıkarları için kullanması nedeniyle tarihimizin en dip noktalarına geldi." diyen İmamoğlu TBMM'de komisyon kurulduğunu fakat iktidarın barıştan yana bir irade koymadını belirtti.

İMAMOĞLU'NDAN İKTİDARA TEPKİ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşıma şu sözlerle başladı:

"Bugün Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz. Ama ne yazık ki dünyada barışın endişe verici düzeyde gerilediği bir dönemdeyiz. Savaşlar, çatışmalar ve güç mücadeleleri, insanlığın ortak umudunu gölgeliyor. Peki, biz Türkiye’de farklı bir tablo mu yaşıyoruz? Maalesef hayır. Türkiye’de siyasal barış, iktidarın hukuku kendi çıkarları için kullanması nedeniyle tarihimizin en dip noktalarına geldi."

"BİZ BU DÜZENİN KADERİMİZ OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Meclis’te kurulan komisyon, yıllardır süren Kürt meselesinin çözümü için olumlu bir adım olarak görülebilir. diyen İmamoğlu, mesajına iktidarın barıştan yana irade koymadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ancak iktidar ne toplumsal barıştan yana bir irade ortaya koyuyor ne de siyasal barıştan. Bu meseleyi, kendi koltuklarını korumak için araçsallaştırıyor. Oysa biz bu düzenin kaderimiz olmadığını biliyoruz."

"GÜÇLÜNÜN HAKLI SAYILDIĞI BU DÜZEN SONSUZA KADAR DEVAM EDEMEZ"

Gelecek yıl 1 Eylül'de farklı bir tablo içinde olacaklarına dair vaadini açıklayan İmamoğlu, Ulu Önder Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözlerine atıfta bulunarak mesajını şöyle noktaladı:

"Gelecek yıl 1 Eylül’de farklı bir tabloyu hep birlikte yaratabiliriz. Barışı, hem dünyada hem Türkiye’de, herkes için geçerli kurallarla inşa edebiliriz. Güçlünün haklı sayıldığı bu düzen sonsuza kadar devam edemez. Değiştirmek elimizde. “Yurtta barış, dünyada barış.” gibi muazzam bir prensibimiz var. Barış, sadece uzak bir hayal değil; cesaretle, kararlılıkla ve halkın iradesiyle gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir. Gelin, barışı sahiplenelim."