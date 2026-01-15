İmamoğlu aylar sonra ilk kez dışarıda görüntülendi

İmamoğlu aylar sonra ilk kez dışarıda görüntülendi
Yayınlanma:
Diploma davasında bugün hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, 300 gün sonra ilk kez mahkeme salonu dışında görüntülendi. İmamoğlu mahkemeden çıkıp cezaevine giderken görevlilerle birlikte yürürken kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının 18 Mart 2025'te iptal edilmesinin ardından 19 Mart İBB operasyonunda gözaltına alınmış, 23 Mart 2025'te de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden bu yana sadece mahkeme salonunda videosu çekilen Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir görüntüsü geldi.

İMAMOĞLU AYLAR SONRA İLK KEZ DIŞARIDA GÖRÜNTÜLENDİ

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde görüldü.

Duruşmada İmamoğlu'nun ve avukatları ile davalı İstanbul Üniversitesi'nin avukatlarının açıklamaları alındı. Duruşma sona erdi.

Kararın 15 gün içerisinde taraflara yazılı olarak bildirilmesi beklenirken duruşmanın ardından cezaevine geri gönderilen İmamoğlu'nun 300 gün sonra dışarıda olduğu anlar ilk kez görüntülendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

