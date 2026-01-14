İmamoğlu: Adamowicz'e layık görülmekten onur duyuyorum

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi tarafından 2025 Adamowicz Ödülü ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Ödüle layık görülmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi tarafından her yıl verilen 2025 Adamowicz Ödülü’ne, bu yıl İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu layık görüldü. Gelişmeyi, Komite ve Komite’de yer alan Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

‘DEMOKRASİYİ KORKUSUZCA SAVUNMASI NEDENİYLE’

Komite, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, "2025 Adamowicz Ödülü Ekrem İmamoğlu'na gidiyor. Siyasi amaçlı suçlamalarla görevinden alınması ve tutuklanmasının ardından cesaret ve demokrasinin restore edilmesi konularında sembol olduğu için" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN KOMİTE’YE TEŞEKKÜR MESAJI

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabından yaptığı paylaşım ile AB Bölgeler Komitesi'ne teşekkür etti.

Ödüle layık görülmekten onur duyduğunu belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi, insan onuru ve birlikte yaşama iradesi ilkelerinin simgesi olarak verilen Paweł Adamowicz Ödülü’ne layık görülmekten onur duyuyorum.

Bu anlamlı ödül için beni aday gösteren ve destekleyen herkese, ödülü veren Gdańsk Belediyesi, Avrupa Bölgeler Komitesi ve ICORN’a teşekkür ederim.

Adamowicz nefret söylemine, ayrımcılığa ve korku siyasetine karşı cesaretle duran tüm yerel liderlere ilham olmaya devam etmektedir.

Demokrasiyi yerelden güçlendirmeye, adaleti ve eşitliği savunmaya, şehirlerimizi özgür ve kapsayıcı kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Ödülü demokrasi için her koşulda yılmadan mücadele veren tüm vatandaşlarımıza ithaf ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

