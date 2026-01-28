İl il gezip dolandırmadığı kuyumcu kalmadı! Sahte altın oyunu Kapalıçarşı'da ortaya çıktı

Sarıyer İstinye’de bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya 22 Ocak'ta gelen 36 yaşındaki Fatih Ahmet A. , 22 ayar olduğunu söylediği altın kolyeyi bozdurmak istedi. Kolyeyi mihenk taşına süren kuyumcu 23 yaşındaki Muhammet Mustafa B, beyaz renk çıktığını görünce ürünü kabul etti.

Kuyumcu, şüpheliye 2 tam altın (yaklaşık 91 bin 600 lira) ve 20 bin 280 lira nakit olmak üzere toplam 112 bin liraya yakın ödeme yaptı.

GERÇEK KAPALIÇARŞI'DA ÇIKTI

Kolyeyi eritmek üzere Kapalıçarşı’daki atölyeye gönderen kuyumcu, gelen haberle dolandırıldığını fark etti. Yapılan incelemede kolyenin sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine Sarıyer Asayiş Büro ekipleri soruşturma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, kolyeyi bozduran kişinin Fatih Ahmet A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin olay sonrası bir araca bindiği belirlendi. Aracın sahibi Murat K. gözaltına alındı.

İL İL GEZİP KUYUMCU DOLANDIRMIŞ

Soruşturma kapsamında Fatih Ahmet A. da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 96 bin lira nakit ve altınlar bulundu. Şüpheli Fatih Ahmet A.’nın poliste 15 suç kaydının bulunduğu ve Edirne, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Eskişehir ve Ankara’da da benzer yöntemle kuyumcuları dolandırdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Fatih Ahmet A. ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken, Murat K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.