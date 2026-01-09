İktidarın yeni anayasa için verdiği söz ortaya çıktı: Hamle yapmak için izliyorlar

Son olarak muhalefetten 3 milletvekili transferi yapan AKP, sandalye sayısını 275'e Cumhur'un Meclis ağırlığını ise 327'ye çıkardı.

Son haftalarda art arda gelen transferlerin ardından iktidarın yalnızca sayısal çoğunluğun peşinde olmadığı adım adım referandumsuz anayasa değişikliği için hazırlandığı da konuşulmaya başlandı. Vekil transferleri yapılırken iktidarın attığı adımlar da ortaya çıktı.

İKTİDARIN YENİ ANAYASA İÇİN VERDİĞİ SÖZ ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’den ihraç edilmeden istifa ederek AKP'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi’nden ayrılarak bağımsız kalan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'na rozetlerini bizzat taktı. Erdoğan'ın partisi son transferlerle Meclis'teki bir eşiği daha atladı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Meclis'te muhalefetin elini zayıflatıp Cumhur'u güçendiren transfer hamleleri, iktidarı referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli olan 400 milletvekili eşiğine bir adım daha yaklaştırdı.

Erdoğan'ın adaylığı için erken seçim mi anayasa mı? Vekil transferlerinde 360 senaryosu

Meclis’te "Cumhur+DEM" formulü konuşulurken AKP (275), MHP (47), HÜDA PAR (4) ve DSP (1) milletvekilleriyle 327 sandalyeye ulaşan iktidar DEM'in de 56 milletvekilinin desteğini alırsa 383'ü yakalıyor.

Referandumsuz anayassa değişikliğine 17 vekil kalırken muhalefetten vekil transferi yapan AKP'nin bazı bağımsız vekillere “bir sonraki seçim için liste sözü” verdiği, iktidar gücünü ve imkânlarını masaya koyduğu kulislerde konuşulmaya başlandı.

HAMLE YAPMAK İÇİN İZLİYORLAR

Kulislere göre; AKP’ye geçen bağımsız vekiller yalnızca iktidara değil, İYİ Parti’ye de “göz kırpan” mesajlar verdi. Halk oylamasına gitmek istemeyen AKP, referandumsuz 400 hedefi doğrultusunda bağımsızları, küçük partileri ve muhalefet içindeki kırılgan alanları yokluyor.

İlerleyen günlerde yeni geçişlerin olup olmayacağı, Meclis kulislerinin en sıcak başlığı olmaya devam ederken İYİ Parti ile temas halinde olan ve henüz kararını vermemiş bağımsız milletvekillerinin de bulunduğu ifade ediliyor.

Erken seçimin tarihini Abdulkadir Selvi verdi: Ekonominin düzelmesi gerekiyor

Yeni anayasa sürecinde kritik rol oynayabilecek yeni kopuşların habercisi olarak görülen temaslar sürerken muhalefet kulislerinde, “anayasa sürecinin Meclis aritmetiğiyle fiilen kilitlendiği” değerlendirmeleri yapılıyor.