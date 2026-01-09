İktidarın yeni anayasa için verdiği söz ortaya çıktı: Hamle yapmak için izliyorlar

İktidarın yeni anayasa için verdiği söz ortaya çıktı: Hamle yapmak için izliyorlar
Yayınlanma:
Kulislerde AKP'ye geçen vekillerin yalnızca bir transfer trafiği olmadığı konuşulurken iktidarın yeni anayasa için verdiği söz ortaya çıktı. Meclis'teki sandalye sayıları muhalefet için alarm verirken referandumsuz değşikik için hazırlanan iktidarın hamle yapmak için muhalefet vekillerini ve bağımsızları izlediği iddia edildi.

Son olarak muhalefetten 3 milletvekili transferi yapan AKP, sandalye sayısını 275'e Cumhur'un Meclis ağırlığını ise 327'ye çıkardı.

Son haftalarda art arda gelen transferlerin ardından iktidarın yalnızca sayısal çoğunluğun peşinde olmadığı adım adım referandumsuz anayasa değişikliği için hazırlandığı da konuşulmaya başlandı. Vekil transferleri yapılırken iktidarın attığı adımlar da ortaya çıktı.

İKTİDARIN YENİ ANAYASA İÇİN VERDİĞİ SÖZ ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’den ihraç edilmeden istifa ederek AKP'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi’nden ayrılarak bağımsız kalan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'na rozetlerini bizzat taktı. Erdoğan'ın partisi son transferlerle Meclis'teki bir eşiği daha atladı.

ktidarin-yeni-anayasa-icin-verdigi-soz-ortaya-cikti-hamle-yapmak-icin-izliyorlar-2.jpg

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Meclis'te muhalefetin elini zayıflatıp Cumhur'u güçendiren transfer hamleleri, iktidarı referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli olan 400 milletvekili eşiğine bir adım daha yaklaştırdı.

Erdoğan'ın adaylığı için erken seçim mi anayasa mı? Vekil transferlerinde 360 senaryosuErdoğan'ın adaylığı için erken seçim mi anayasa mı? Vekil transferlerinde 360 senaryosu

Meclis’te "Cumhur+DEM" formulü konuşulurken AKP (275), MHP (47), HÜDA PAR (4) ve DSP (1) milletvekilleriyle 327 sandalyeye ulaşan iktidar DEM'in de 56 milletvekilinin desteğini alırsa 383'ü yakalıyor.

ktidarin-yeni-anayasa-icin-verdigi-soz-ortaya-cikti-hamle-yapmak-icin-izliyorlar-3.jpg

Referandumsuz anayassa değişikliğine 17 vekil kalırken muhalefetten vekil transferi yapan AKP'nin bazı bağımsız vekillere “bir sonraki seçim için liste sözü” verdiği, iktidar gücünü ve imkânlarını masaya koyduğu kulislerde konuşulmaya başlandı.

HAMLE YAPMAK İÇİN İZLİYORLAR

Kulislere göre; AKP’ye geçen bağımsız vekiller yalnızca iktidara değil, İYİ Parti’ye de “göz kırpan” mesajlar verdi. Halk oylamasına gitmek istemeyen AKP, referandumsuz 400 hedefi doğrultusunda bağımsızları, küçük partileri ve muhalefet içindeki kırılgan alanları yokluyor.

ktidarin-yeni-anayasa-icin-verdigi-soz-ortaya-cikti-hamle-yapmak-icin-izliyorlar.jpg

İlerleyen günlerde yeni geçişlerin olup olmayacağı, Meclis kulislerinin en sıcak başlığı olmaya devam ederken İYİ Parti ile temas halinde olan ve henüz kararını vermemiş bağımsız milletvekillerinin de bulunduğu ifade ediliyor.

Erken seçimin tarihini Abdulkadir Selvi verdi: Ekonominin düzelmesi gerekiyorErken seçimin tarihini Abdulkadir Selvi verdi: Ekonominin düzelmesi gerekiyor

Yeni anayasa sürecinde kritik rol oynayabilecek yeni kopuşların habercisi olarak görülen temaslar sürerken muhalefet kulislerinde, “anayasa sürecinin Meclis aritmetiğiyle fiilen kilitlendiği” değerlendirmeleri yapılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa'da logo krizi
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
Türkiye
Mardin’de 17 yaşındaki çocuk göz göre göre sırra kadem bastı! Evinin kapısından çıktı bir daha dönmedi
Mardin’de 17 yaşındaki çocuk göz göre göre sırra kadem bastı! Evinin kapısından çıktı bir daha dönmedi
Kapalıçarşı soruşturmasında 58 şüpheli Adliyede
Kapalıçarşı soruşturmasında 58 şüpheli Adliyede
Tunceli'de kara yoluna çığ düştü!
Tunceli'de kara yoluna çığ düştü!