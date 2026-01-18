İktidarın bütçe ayrımcılığı belgelerle ortaya çıktı! İzmit'e 900 milyon İzmir'e 18 milyon

İktidarın açıkladığı yatırım programı, İzmir'e yönelik bakış açısını bir kez daha tartışmaya açtı. İzmir Körfezi için bu yıl ayrılan bütçe, tepki topladı.

"DERDİ İZMİR OLANIN AYRILAN BU ÖDENEĞE SES YÜKSELTMESİ GEREKİR"

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’nın detaylarına inildiğinde çarpıcı tablo netleşti. "İzmir Körfezi’nin Dijital İkizinin Oluşturulması İzmir Körfezi Bütünleşik Modelleme Sistemi" projesi için bu yıl 18 milyon lira kaynak ayrıldı. Toplam tutarı 40 milyon lira olan ve 2027 yılında tamamlanması öngörülen proje için ayrılan bu miktar, sorunun büyüklüğü karşısında devede kulak kaldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'a konuşan CHP İzmir Milletvekili ve Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı Seda Kâya Ösen, tablonun vahametini sert sözlerle eleştirdi. Geçen yıl İzmir Körfezi’nin temizliğine bir kuruş dahi ayrılmadığını hatırlatan Ösen, bu yılki ödeneğin ise sırf "Bakın biz buraya da hizmet götürüyoruz" diyebilmek için konulmuş sembolik bir rakam olduğunu vurguladı. Ösen, iktidar vekillerine de seslenerek, "Derdi İzmir olanın ayrılan bu ödeneğe ses yükseltmesi gerekir. Kim susuyorsa bilinsin ki derdi İzmir’in sorunları değildir" çıkışında bulundu.

İzmir Körfezi

KOCAELİ'NİN YÜZDE 2'Sİ BİLE DEĞİL!

Seda Kâya Ösen, verilerle iktidarın çelişkisini tek tek sıraladı:

"Geçtiğimiz yılki kamu yatırım programında iktidarın İzmir Körfezi temizliği için bir kuruş dahi ayırmadığını dile getirmiştim. Bu yıl ‘sözde’ bir kaynak ayrıldığını görüyoruz. ‘Sözde’ diyorum çünkü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 2026 yılı kamu yatırımları için toplam 31 milyar 667 milyon 806 bin TL’lik devasa bir kaynak ayrıldı. Ancak bu kaynağın sadece 18 milyon lirası İzmir Körfezi temizliğine ayrılırken, İzmit Körfezi temizliği için tam 900 milyon TL’lik bir kaynak aktarılıyor."

İzmit Körfezi

"İZMİT KÖRFEZİ'NE AYRILAN 900 MİLYON TL’LİK KAYNAĞIN SADECE YÜZDE 2’Sİ YANİ İZMİR’E AYRILIYOR"

İktidarın İzmit Körfezi’ne gösterdiği özeni İzmir’den esirgediğine dikkat çeken Ösen, devletin hizmette eşitlik ilkesinin nasıl çiğnendiğini şu sözlerle anlattı:

"Burada yanlış anlaşılmak istemem. Onlara ‘Neden kaynak ayırdınız?’ demiyorum. ‘Bize neden kaynak ayrılmıyor?’ diye soruyorum. Devletin kurumu 81 il arasında hizmet götürürken ayrım yapar mı? Ne yazık ki yapılıyor. Geçen yıl ‘İzmir üvey evlat mı?’ diye sormuştum. Bu yıl bu durum resmen belgelendi. Evet, İzmir iktidar için üvey evlat. Kocaeli İzmit Körfezi temizliğine ayrılan 900 milyon TL’lik kaynağın sadece yüzde 2’si yani 18 milyon TL’si İzmir’e ayrılıyor."

"BU BÜTÇE İLE İZMİR KÖRFEZİ’NİN SORUNLARINA NASIL ÇÖZÜM BULUNACAK?"

Bu bütçe ile İzmir Körfezi’nin devasa sorunlarına çözüm bulunmasının imkansız olduğunu belirten Ösen, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu bütçe ile İzmir Körfezi’nin sorunlarına nasıl çözüm bulunacak? Sürecin bu yıl da takipçisi olacak, İzmirli’nin verdiği verginin karşılığını alması için var gücümle çalışacağım. Derdi İzmir olanın İzmir’e reva görülen bu bütçeye ses yükseltmesi gerekir. Yükseltmiyorsa bilinsin ki derdi İzmir ve İzmirli’nin refahı değildir."