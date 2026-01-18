Caminin dibindeki içkili mekan AKP Genel Başkan Yardımcısının yeğeninin çıktı

Caminin dibindeki içkili mekan AKP Genel Başkan Yardımcısının yeğeninin çıktı
Yayınlanma:
İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi Vezir Camisi’nin yanında yer alan Glamour Hotel'e kat çıkılıp içkili mekan açıldı. O mekanın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in yeğeninin olduğu ortaya çıktı. Belediye tarafından yapılan açıklamada ruhsatı bakanlığın verdiği ifade edildi.

Türkiye'de alkollü mekanların düzenlenmesi, 2013 yılında 4250 Sayılı "İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu"nda yapılan bir değişiklikle sıkı kurallara bağlandı. Bu düzenlemeye göre, alkollü içki satışı yapılan yerler ile ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe bulunması zorunluluğu getirildi.

OTELE KAT ÇIKIP İÇKİLİ MEKAN AÇTI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Fatih'in Hocapaşa Mahallesi'nde yer alan tarihi Vezir Camisi'nin hemen yanında faaliyet gösteren Glamour Hotel'in, çatısına kat ekleyerek burada içkili bir restoran hizmeti vermeye başladığı ortaya çıktı.

Google'ın sokak ve uydu görüntülerine göre, otele 2018 yılından önce bir kat eklendiği ve bu katın içkili restorana dönüştürüldüğü görüldü. Otelin sosyal medya hesapları ve web sitesinde de alkollü içecek servisi yapıldığına dair bilgiler yer aldı.

yeni-proje-2026-01-18t074510-833.jpg

Otelin en büyük ortağı olan Mehmet Baran Demir'in, 2004-2018 yılları arasında üç dönem Fatih Belediye Başkanlığı yapmış ve şu an AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Demir'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

RUHSATI BAKANLIK VERMİŞ

Konuyla ilgili olarak otel yetkilileri bir açıklama yapmaktan kaçınırken, Mehmet Baran Demir'in avukatı "İçki ruhsatımız var" demekle yetindi. AKP'li Mustafa Demir'in danışmanları ise bir dönüş yapacaklarını belirtmelerine rağmen herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Fatih Belediyesi yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, "Otelin ruhsat işlemleri 2018'den önce yapılmış. Evraklarımıza göre oteldeki kat yüksekliği kaçak değil. İçki ruhsatı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş" ifadelerini kullandı.

Yine belediye tarafından yapılan açıklamada otelin ruhsat işlemleri Mustafa Demir'in belediye başkanlığı döneminde verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Türkiye
Meteoroloji açıkladı: İstanbul sokaklarını beyaza bürüyen kar ne zamana kadar devam edecek?
Meteoroloji açıkladı: İstanbul sokaklarını beyaza bürüyen kar ne zamana kadar devam edecek?
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! 11 yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! 11 yaralı var