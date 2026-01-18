Caminin dibindeki içkili mekan AKP Genel Başkan Yardımcısının yeğeninin çıktı

Türkiye'de alkollü mekanların düzenlenmesi, 2013 yılında 4250 Sayılı "İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu"nda yapılan bir değişiklikle sıkı kurallara bağlandı. Bu düzenlemeye göre, alkollü içki satışı yapılan yerler ile ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe bulunması zorunluluğu getirildi.

OTELE KAT ÇIKIP İÇKİLİ MEKAN AÇTI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Fatih'in Hocapaşa Mahallesi'nde yer alan tarihi Vezir Camisi'nin hemen yanında faaliyet gösteren Glamour Hotel'in, çatısına kat ekleyerek burada içkili bir restoran hizmeti vermeye başladığı ortaya çıktı.

Google'ın sokak ve uydu görüntülerine göre, otele 2018 yılından önce bir kat eklendiği ve bu katın içkili restorana dönüştürüldüğü görüldü. Otelin sosyal medya hesapları ve web sitesinde de alkollü içecek servisi yapıldığına dair bilgiler yer aldı.

Otelin en büyük ortağı olan Mehmet Baran Demir'in, 2004-2018 yılları arasında üç dönem Fatih Belediye Başkanlığı yapmış ve şu an AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Demir'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

RUHSATI BAKANLIK VERMİŞ

Konuyla ilgili olarak otel yetkilileri bir açıklama yapmaktan kaçınırken, Mehmet Baran Demir'in avukatı "İçki ruhsatımız var" demekle yetindi. AKP'li Mustafa Demir'in danışmanları ise bir dönüş yapacaklarını belirtmelerine rağmen herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Fatih Belediyesi yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, "Otelin ruhsat işlemleri 2018'den önce yapılmış. Evraklarımıza göre oteldeki kat yüksekliği kaçak değil. İçki ruhsatı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş" ifadelerini kullandı.

Yine belediye tarafından yapılan açıklamada otelin ruhsat işlemleri Mustafa Demir'in belediye başkanlığı döneminde verildi.