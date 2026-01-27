İktidar medyasından İmralı süreci oranları: Hangi parti seçmeni ne kadar destek veriyor ?

Erdoğan'ın Malazgirt Ruhu temalı mesajlarının ardından Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde Meclis grup konuşmasında başlattığı İmralı süreci Suriye'de yaşanan son gelişmeler nedeniyle çatırdadı ancak çalışmalar sürüyor.

AKP kulisleri "umut hakkını" konuşuyor:

Komisyon ortak raporunun kısa sürede tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak yasal düzenlemelerin kapsamının ne olacağı merak edilirken toplumun da sürece nasıl baktığı tartışma konularından birisi.

Sabah yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında seçmenlerin sürece ne kadar destek verdiğini tek tek yazdı. Donat'ın hangi firma tarafından yapıldığını ve künyesini açıklamadığı anket sonuçlarına göre sürece destek verenler sıralamasında Yeniden Refah Partisi seçmenleri yüzde 90 ile birinci sırada.

İktidar ve DEM Parti seçmeninde bu destek yüzde 80'lerde olurken CHP ve MHP seçmenlerinin yüzde 70 oranında destek verdiği öne sürüldü. Öte yandan İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 34, Zafer Partisi seçmenlerinin de sürece yüzde 14 oranında destek verdiği belirtildi.

YAŞ ARALIKLARI VE SÜRECE DESTEK ORANI

Sürece destekte yaş oranları dağılımını da aktaran Yavuz Donat,

18-24 yaş aralığında desteğin yüzde 70,

45-54 yaş aralığında yüzde 80 ve

65 yaş üzerinde yüzde 67 oranında sürece destek verildiğini yazdı.