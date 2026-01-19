İki meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Yayınlanma:
Meslek odalarına kayıtlı, fiilen görev yapan ve meslekte 15 yılını dolduran mühendis ile mimarlara yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Pasaport Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeyi beklerken, düzenlemenin meslek mensuplarının yurt dışındaki çalışma ve görevlerini daha kolay yürütebilmelerini hedefliyor.

Mühendis ve mimarları yakından ilgilendiren yeşil pasaport düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine girerken, uzun süredir dile getirilen talebi içeren kanun teklifi Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

TBMM’DE KOMİSYON AŞAMASINDA

TBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı kapsamında hazırlanan teklif, 2/3312 esas numarasıyla kayda geçti.

13 Ekim 2025’te Meclis Başkanlığı’na sunulan düzenlemenin mevcut durumu “Komisyonda” olarak belirtiliyor.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLECEK?

Teklifin özetinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

Gerekçede, mühendis ve mimarların uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuarlar ve projelerde vize sorunlarıyla karşılaştığına vurgu yapılıyor. Bu durumun hem bireysel mesleki faaliyetleri hem de Türkiye’nin teknik alanlardaki temsil gücünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

YASALAŞMASI HALİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde mühendis ve mimarların uluslararası hareketliliğinin artması, Türkiye’nin mühendislik ve mimarlık alanındaki görünürlüğünün güçlenmesi ve teknik iş birliklerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

Teklifin, İçişleri Komisyonu’nun ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

