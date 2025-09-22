İki gün boyunca 80 lira olacak: Tarihler belli oldu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.

TFF 3. Lig maçı ücretsiz oldu: Taraftara 13 bin bilet hediye etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir, yaklaşık 1500 sinema salonda tüm film biletlerinin 80 lira olacağını bildirdi.

Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

THY’den indirimli bilet kampanyası: Tarihleri belli oldu!

Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema festivali başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir" dedi.