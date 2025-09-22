İki gün boyunca 80 lira olacak: Tarihler belli oldu!

Sinema Festivali’nde 27-28 Eylül tarihlerinde 80 şehir ve 1.500 salondaki tüm filmler sadece 80 TL’ye izlenebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir, yaklaşık 1500 sinema salonda tüm film biletlerinin 80 lira olacağını bildirdi.

Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

sinemaa.jpg

Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema festivali başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir" dedi.

sinema-2.jpg

Kaynak:DHA

