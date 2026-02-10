İki çocuk annesi annesi Dilek Danış'ın şüpheli ölümü! Üçüncü katta düştü

Siirt'te sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir apartmanın 3’üncü katından düşen 43 yaşındaki Dilek Danış hayatını kaybetti. Olay, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi üzerindeki apartmanda gerçekleşti.

'DENGESİNİ KAYBETTİ' İDDİASI

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Dilek Danış, iddiaya göre 3'üncü kattaki evinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Danış'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Danış'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, iki çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.