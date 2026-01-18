İBB tutuklu ailelerine 'sahte belgeli' 5 milyonluk tuzak: O mesajlara Halk TV ulaştı

Özel Haber - halktv.com.tr

İBB davasından tutuklu bulunanların ailelerinin oluşturduğu Aile Dayanışma Ağı, son günlerde tutuklu yakınlarının telefonlarına gelen mesajlarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ailelerin endişelerinin kullanılarak dolandırılmaya çalışıldığı belirtildi.

AİLE DAYANIŞMA AĞI: ÜCRETLER TALEP EDİLMEKTEDİR

Konuya ilişkin Aile Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada süreç şöyle aktarıldı:

"İki günden beri, İBB ve CHP'li ilçelere yapılan operasyonlarda tutuklananların ailelerine tanınmayan bir numaradan çeşitli mesajlar atılmaktadır. Bu mesajlarda; ailelere de operasyon yapılacağı, çocuklarının, eşlerinin isimlerinin yeni operasyon dosyasında yer aldığı ve bu durumdan onları kurtarabileceği belirtilmektedir. Bunun karşılığında da miktarı değişen ücretler talep edilmektedir. Mesajlarda ayrıca hukukçular tarafından sahte olduğu anlaşılan, arama kararı olduğu belirtilen bir belge de paylaşılmaktadır."

UYUŞTURUCU VE ÖRGÜT SUÇLAMASIYLA KURGU BELGE

Halk TV'nin ulaştığı ve dolandırıcıların ailelere gönderdiği o belgede, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu" başlığının kullanıldığı görüldü. Hukukçular tarafından sahte olduğu tespit edilen evrakta; İBB ve ilçe belediyeleriyle ilgili soruşturmalarda adı geçen isimler ile aile üyelerinin TC kimlik numaraları listelendi.

Sahte belgede, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiasının yanı sıra, "Uyuşturucu madde kullanma ya da bulundurma" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" gibi ağır suçlamalar aynı metin içerisine yerleştirildi. Belgenin alt kısmında ise "Şüphelilerin yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceğine ilişkin makul şüphe bulunduğundan arama yapılmasına karar verilmesi talep olunur" ifadeleri yer aldı.

"5 MİLYON VER DOSYA DIŞINDA TUTALIM"

Dolandırıcıların ailelerle kurduğu WhatsApp iletişimi ise tuzağın boyutunu ortaya koydu. Kendisini "Faruk" ismiyle tanıtan şahısların, ailelere attığı mesajlarda şu ifadeleri kullandığı görüldü:

* "İçeriden" bilgi yalanı: Şahıslar, emniyet içerisinde tanıdıkları olduğunu iddia ederek, "Ben ... beyin arkadaşıyım. Emniyete dosyanın tahkikatını yürütenler arasında sıkı dostlarımız var" mesajını paylaştı.

* "Pazartesi operasyon var" tehdidi: Ailelerde panik yaratmak isteyen dolandırıcılar, "İBB dosyasında Pazartesi yeni bir 6. dalga operasyonu yapılacak. Sizin de adınız geçiyor. Hazırlıklı olun diye aradım" ifadelerini kullandı.

* Rüşvet pazarlığı: Yazışmalarda, şüphelilerin ismini dosyadan çıkarmak vaadiyle açıkça para istendiği belgelendi. Mesajlara yansıyan diyaloglarda dolandırıcıların, "5 milyon ver istediğin kişiyi dosya dışında tutalım" diyerek rüşvet talep ettiği tespit edildi.

Dolandırıcıların, güvenli iletişim bahanesiyle aileleri WhatsApp üzerinden aramaya zorladığı ve sahte belgelerle inandırıcılık sağlamaya çalıştığı öğrenildi.