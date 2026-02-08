İBB davasında kritik hamle: 'Hodri meydan' diyerek yalan makinesi talebinde bulundu!

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Murat Ongun, mahkemeye yalan makinesi için talepte bulundu. Ongun tüm soruları yalan makinesine bağlanarak yanıt vermeye hazır olduğunu ifade edip, "TRT’den canlı yayına fırsat vermediniz, bari Yalan Makinesi kriteri getirelim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu İBB soruşturmalarında cezaevinde bulunan Murat Ongun İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe yazarak yalan makinesi beyanında bulundu. Ongun, hakkındaki suçlamaların; delilsiz, raporsuz ve kolluk verisi olmaksızın sadece beyan üzerine olduğunu söyledi.

YAPILACAK BELLİ: YALAN MAKİNESİ KULLANIMI

Ongun, hal böyleyken yapılacak tek şeyin yalan makinesi kullanımı olduğunu ifade ederek İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuru yaptığını ve yargılanmasında yalan makinesi kullanılmasını istedi.

"DOĞRU NEYSE ORTAYA ÇIKSIN, HODRİ MEYDAN"

Ongun, tüm sorulara yalan makinesine bağlanarak yanıt vermeye hazır ve arzulu olduğunu söyleyip hodri meydan dedi:

"Ben TÜM SORULARA, YALAN MAKİNESİ’ne bağlanarak yanıt vermek için hazır ve arzuluyum. Beni suçlayan beyan sahipleri de umarım aynı arzuya sahiptir. Amacımız belli: DOĞRU NEYSE ORTAYA ÇIKSIN, HODRİ MEYDAN!"

"TRT'DEN CANLI YAYINA FIRSAT VERMEDİNİZ"

TRT'den canlı yayına fırsat verilmediğini hatırlatan Ongun 'hak yerini bulsun' dedi:

"Umarım talebim kabul görür. TRT’den canlı yayına fırsat vermediniz, bari Yalan Makinesi kriteri getirelim. Bağcı dövmeyelim, üzüm yiyelim."

"TEK TANIĞIN TEK BEYANI 54 AYRI EYLEMDEN DELİL OLDU"

Birgün'de yer alan habere göre Ongun'un dilekçesinde tek bir tanığın tek bir beyanı 54 ayrı eylemden delil olarak kullanıldığı ve yaklaşık 30 tanık beyanının hiçbir somut ayrım gözetilmeksizin birebir tekrarlandığı ifade edildi.

"TEK BAŞINA MUTLAK İSPAT DEĞİL"

Ongun'un dilekçesinde yalan makinesinin tek başına hükme esas alınacak ispat aracı olmadığı belirtildi. Dilekçede bu talebin amacının beyanların iç tutarlılık ve samimiyeti nesnel bir zeminde test etmek olduğu savunuldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

