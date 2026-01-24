İBB iddianamesine giren "yüzyılın şok ihalesini" açıkladı: Emekli zammı bile etmiyormuş

İBB davası kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte yargılanan ve Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan Murat Ongun, sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin ardından "Karanlık Hikaye" adlı yeni hesabını duyurmuştu. Murat Ongun'un avukatı Şöhret Can Kolsuz'da hesabın Ongun'a ait olduğunu "Murat abimizin resmi hesabıdır" notuyla doğrulamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de doğruladığı o hesaptan yeni bir paylaşım yapan Murat Ongun, İBB iddianamesine giren sözde İmamoğlu suç örgütüne yıllık 360 bin TL para aktarıldığı ifade edilen ihaleye ilişkin iddialara yanıt verdi.

İBB İDDİANAMESİNE GİREN "YÜZYILIN ŞOK İHALESİNİ" AÇIKLADI

Murat Ongun, İBB soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ongun, iddianamede Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen “İmamoğlu suç örgütü” iddiasına atıf yaparak, söz konusu örgüte para aktarıldığı öne sürülen ihalenin “uydurma” olduğunu savundu.

Son Dakika | İmamoğlu'ndan diplomasının iptali için verilen karara ilk tepki

Paylaşımında, iddianamenin bu ihaleyle “sözde örgüte” yıllık 360 bin TL aktarıldığını ileri sürdüğünü belirten Ongun, bunun aylık 30 bin TL’ye denk geldiğini vurguladı. Ongun, bu tutarın 400 sanık arasında paylaştırıldığında sembolik kaldığını ifade etti.

Söz konusu firmanın yalnızca tek ihale aldığını, firma sahibiyle arasında herhangi bir tanışıklık ya da iletişim kaydı bulunmadığını belirten Ongun, buna rağmen somut kanıtlar yerine beyanların esas alındığını savundu.

EMEKLİ ZAMMI BİLE ETMİYORMUŞ

İBB davasında yer alan 400 isme söz konusu ihale tutarının bölünmesi durumunda, emekliye yapılan bin liralık zammı bile bulmadığını vurgulayan Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YÜZYILIN ŞOK ŞOK ŞOK İHALESİ

İBB iddianamesinde adeta sayfa sayısı artsın diye, icat edilmiş suçlamalar var. Bunlardan biri de, sözde örgüte para aktarmak için yapılan bir ihale.

İddia makamına göre bu "suç" ile, sözde örgüte yıllık 360 bin TL para aktarmışız. Aylık 30 bin lira yani. 400 sanığa bölseniz bin liralık emekli zammına bile denk değil.

Firmanın kazandığı tek ihalenin bu olması, firma sahibi ile aramda tanışıklık, HTS kaydı, irtibat kurulamamış olması ise önemli değil.

Kanıtlara değil, uyduruk beyanlara hakikat muamelesi yapınca işte böyle dev (!) soygunlara ulaşıyorsunuz."