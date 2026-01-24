İBB iddianamesine giren "yüzyılın şok ihalesini" açıkladı: Emekli zammı bile etmiyormuş

İBB iddianamesine giren "yüzyılın şok ihalesini" açıkladı: Emekli zammı bile etmiyormuş
Yayınlanma:
Murat Ongun, İBB iddianamesinde yer alan ihale suçlamasının gerçek dışı olduğunu savunarak "yüzyılın şok ihalesi" başlıklı paylaşımında delillerin çarpıtıldığını öne sürdü. İhalede zimmete geçirildiği iddia edilen tutar emekli zammı bile etmiyormuş...

İBB davası kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte yargılanan ve Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan Murat Ongun, sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin ardından "Karanlık Hikaye" adlı yeni hesabını duyurmuştu. Murat Ongun'un avukatı Şöhret Can Kolsuz'da hesabın Ongun'a ait olduğunu "Murat abimizin resmi hesabıdır" notuyla doğrulamıştı.

bb-iddianamesine-giren-yuzyilin-sok-ihalesini-acikladi-emekli-zammi-bile-etmiyormus-2.jpg

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de doğruladığı o hesaptan yeni bir paylaşım yapan Murat Ongun, İBB iddianamesine giren sözde İmamoğlu suç örgütüne yıllık 360 bin TL para aktarıldığı ifade edilen ihaleye ilişkin iddialara yanıt verdi.

İBB İDDİANAMESİNE GİREN "YÜZYILIN ŞOK İHALESİNİ" AÇIKLADI

Murat Ongun, İBB soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ongun, iddianamede Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen “İmamoğlu suç örgütü” iddiasına atıf yaparak, söz konusu örgüte para aktarıldığı öne sürülen ihalenin “uydurma” olduğunu savundu.

Son Dakika | İmamoğlu'ndan diplomasının iptali için verilen karara ilk tepkiSon Dakika | İmamoğlu'ndan diplomasının iptali için verilen karara ilk tepki

Paylaşımında, iddianamenin bu ihaleyle “sözde örgüte” yıllık 360 bin TL aktarıldığını ileri sürdüğünü belirten Ongun, bunun aylık 30 bin TL’ye denk geldiğini vurguladı. Ongun, bu tutarın 400 sanık arasında paylaştırıldığında sembolik kaldığını ifade etti.

Söz konusu firmanın yalnızca tek ihale aldığını, firma sahibiyle arasında herhangi bir tanışıklık ya da iletişim kaydı bulunmadığını belirten Ongun, buna rağmen somut kanıtlar yerine beyanların esas alındığını savundu.

bb-iddianamesine-giren-yuzyilin-sok-ihalesini-acikladi-emekli-zammi-bile-etmiyormus.jpg

EMEKLİ ZAMMI BİLE ETMİYORMUŞ

İBB davasında yer alan 400 isme söz konusu ihale tutarının bölünmesi durumunda, emekliye yapılan bin liralık zammı bile bulmadığını vurgulayan Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YÜZYILIN ŞOK ŞOK ŞOK İHALESİ

İBB iddianamesinde adeta sayfa sayısı artsın diye, icat edilmiş suçlamalar var. Bunlardan biri de, sözde örgüte para aktarmak için yapılan bir ihale.

İddia makamına göre bu "suç" ile, sözde örgüte yıllık 360 bin TL para aktarmışız. Aylık 30 bin lira yani. 400 sanığa bölseniz bin liralık emekli zammına bile denk değil.

Firmanın kazandığı tek ihalenin bu olması, firma sahibi ile aramda tanışıklık, HTS kaydı, irtibat kurulamamış olması ise önemli değil.

Kanıtlara değil, uyduruk beyanlara hakikat muamelesi yapınca işte böyle dev (!) soygunlara ulaşıyorsunuz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Türkiye
Son dakika | DEM Parti'nin İstanbul'daki yürüyüşüne polis engeli
Son dakika | DEM Parti'nin İstanbul'daki yürüyüşüne polis engeli
'Fenomen' kasap Bakır Minare'ye silahlı saldı!
'Fenomen' kasap Bakır Minare'ye silahlı saldı!
5 ay sonra cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesi konuştu! Organizasyon yetkilileri hakkında suç duyurusu
5 ay sonra cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesi konuştu! Organizasyon yetkilileri hakkında suç duyurusu